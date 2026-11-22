India vs New Zealand, 1st Test: കൂറ്റൻ ലീഡുമായി ഇന്ത്യ, കളി വരുതിയിൽ; പന്തിന് സെഞ്ചുറി
India vs New Zealand
India vs New Zealand, 1st Test: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പിടിമുറുക്കി ഇന്ത്യ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് 352 റൺസ് ലീഡ്. ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 720 റൺസിന് ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു.
സ്കോർ കാർഡ്
ന്യൂസിലൻഡ് - ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 368 ന് ഓൾഔട്ട്
ഇന്ത്യ - ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 720/9 ഡിക്ലയർ
ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചു. ഒരോവറിൽ നാല് റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ് കിവീസിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നായകൻ ടോം ലാതത്തെ ജസ്പ്രിത് ബുംറ പൂജ്യത്തിനു മടക്കി.
പന്തിന് സെഞ്ചുറി
കെ.എൽ.രാഹുലിന് പിന്നാലെ റിഷഭ് പന്തും ഇന്ത്യക്കായി ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി. 153 പന്തിൽ 10 ഫോറും ആറ് സിക്സും സഹിതം 128 റൺസാണ് പന്ത് നേടിയത്. ധ്രുവ് ജുറൽ 79 പന്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 78 റൺസെടുത്തു. അൻഷുൽ കംബോജ് (38), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (24) എന്നിവരും വാലറ്റത്ത് തിളങ്ങി. 290 പന്തിൽ 136 റൺസെടുത്ത കെ.എൽ.രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 146 പന്തിൽ 98 റൺസെടുത്തു. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (89 പന്തിൽ 85), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (175 പന്തിൽ 80) എന്നിവരും ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. Also Read: ആ 15 സെക്കൻഡ്സിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരുന്നു, ഡിആർഎസ് എടുക്കാത്തതിൽ ഫിലിപ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കെ എൽ രാഹുൽ