ആ 15 സെക്കൻഡ്സിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരുന്നു, ഡിആർഎസ് എടുക്കാത്തതിൽ ഫിലിപ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കെ എൽ രാഹുൽ
മാറ്റ് ഹെന്റിയുടെ പന്തിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങള്. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് സ്വിംഗ് ചെയ്ത പന്ത് രാഹുലിന്റെ പാഡിലാണ് കൊണ്ടത്.
ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ചരിത്ര സെഞ്ച്വറി കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെ, തനിക്കെതിരായ ഡിആര്എസ് അപ്പീല് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ന്യൂസിലന്ഡ് താരം ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര് കെ എല് രാഹുല്. മത്സരത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച രാഹുല് SENA രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റില് ഓപ്പണറെന്ന നിലയില് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ രാഹുലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം ന്യൂസിലന്ഡ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ ഏഴാം ഓവറില് കെ എല് രാഹുല് വെറും 5 റണ്സില് ബാറ്റ് ചെയ്യവെയാണ് ന്യൂസിലന്ഡിന് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കാന് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. മാറ്റ് ഹെന്റിയുടെ പന്തിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങള്. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് സ്വിംഗ് ചെയ്ത പന്ത് രാഹുലിന്റെ പാഡിലാണ് കൊണ്ടത്. ഹെന്റിയുടെ എല്.ബി.ഡബ്ല്യു അപ്പീല് അമ്പയര് കുമാര് ധര്മ്മസേന നിരസിച്ചതോടെ ബൗളര് റിവ്യൂ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്, പന്ത് ബാറ്റില് കൊണ്ടാണ് പാഡില് തട്ടിയതെന്ന് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ന്യൂസിലന്ഡ് ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റുകയും റിവ്യൂ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിലേക്കെത്തുകയുമായിരുന്നു.
എന്നാല് പന്ത് കൃത്യമായി സ്റ്റമ്പില് പതിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും രാഹുല് ഔട്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് റീപ്ലേകളില് വ്യക്തമായി. മൂന്നാം ദിവസത്തെ മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് രാഹുല് രസകരമായ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. റിവ്യൂ എടുക്കാത്തതിന് ടോം ലാതമിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, നന്ദി പറയേണ്ടത് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിനോടാണെന്നും മത്സരശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമെന്നും രാഹുല് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നല്കി.
'പന്ത് ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്താണ് കൊണ്ടതെന്നായിരുന്നു എന്റെ തോന്നല്. എന്നാല് പന്ത് ബാറ്റില് കൊണ്ടെന്ന് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോള്, കിവീസ് താരങ്ങള് അവന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണമേ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രാര്ത്ഥന. ഡിആര്എസ് എടുക്കണോ എന്ന് അവര് ആലോചിച്ച ആ 15 സെക്കന്ഡുകള് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സാവധാനം കടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു.' - കെ.എല് രാഹുല് പറഞ്ഞു.
രാഹുലിന്റെ സെഞ്ച്വറിക്കൊപ്പം ശുഭ്മാന് ഗില് (98), യശസ്വി ജയ്സ്വാള് (85), ദേവദത്ത് പടിക്കല് (80), ഋഷഭ് പന്ത് (55*) എന്നിവരും തിളങ്ങിയതോടെ മൂന്നാം ദിനം സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോള് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 486 റണ്സ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. മത്സരത്തില് 118 റണ്സിന്റെ ലീഡാണ് നിലവില് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്.ALSO READ: വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം:കെ എൽ രാഹുലിന് സെഞ്ചുറി, ഗിൽ 98ന് പുറത്ത്, മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 118 റൺസ് ലീഡ്