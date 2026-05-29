അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില് പലര്ക്കും പരിക്ക്, അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?
- Lionel Messi: ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, ആശങ്കയായി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെ?
- നെയ്മർ അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനൊപ്പം അവനും വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം: മെസ്സി
- ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിയില്ലെന്നത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ലയണൽ സ്കലോണി
- പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം : മെസ്സി - യമാൽ പോരാട്ടം നടക്കില്ല, സ്പെയ്ൻ- അർജൻ്റീന പോരാട്ടം ഇനി എപ്പോൾ കാണാനാവും?
Argentina Worldcup Squad : കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിപ്പട, ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അർജൻ്റീന ടീം റെഡി, ഡിബാല പുറത്ത്
കോമോയില് മികച്ച ഫോമില് പന്തുതട്ടുന്ന നിക്കോപാസ് അര്ജന്റീനന് നിരയിലെ പുത്തന് പ്രതീക്ഷയാണ്.
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ,ലോകകിരീടം നിലനിര്ത്താനൊരുങ്ങുന്ന അര്ജന്റീന തങ്ങളുടെ 26 അംഗ അന്തിമ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെസ്സി നയിക്കുന്ന ടീമില് ജൂലിയന് ആല്വാരസ്, നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെന്ഡി, റോഡ്രിഗോ ഡീപോള്, എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ്, മകാലിസ്റ്റര് തുടങ്ങി 2022ലെ ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ടീമിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും ഇക്കുറിയും സ്കലോണിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന ചെല്സി താരം എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസിനെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത് ആരാധകര്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. കഠിനമായ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് എന്സോയെ സ്കലോണി ലോകകപ്പ് സംഘത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില് അര്ജന്റീനയുടെ വിജയങ്ങള്ക്ക് നെടുംതൂണായ മെസ്സിക്കൊപ്പം മുന്നേറ്റ നിരയില് ജൂലിയന് ആല്വാരസും ലൗട്ടാറോ മാര്ട്ടിനസുമുണ്ട്. തിയാഗോ അല്മാഡ, നിക്കോളാസ് പാസ് എന്നിവരും മുന്നേറ്റ നിരയിലുണ്ട്. കോമോയില് മികച്ച ഫോമില് പന്തുതട്ടുന്ന നിക്കോപാസ് അര്ജന്റീനന് നിരയിലെ പുത്തന് പ്രതീക്ഷയാണ്. ലിയാന്ഡ്രോ പരഡെസ്, റോഡ്രിഗോ ഡീപോള്, എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ്, അലക്സിസ് മക് അലിസ്റ്റര്, ജിയോവാനി ലോ സെല്സോ എന്നിവരടങ്ങിയ മധ്യനിര ശക്തമാണ്. അതേസമയം റയല് മാഡ്രിഡിന്റെ ഫ്രാങ്കോ മസ്റ്റന്റുവാനോയ്ക്ക് ടീമില് ഇടം നേടാനായില്ല. പ്രതിരോധ നിരയില് ക്രിസ്റ്റ്യന് റൊമേരോ, ഗോണ്സാലോ മോണ്ടിയേല്, ലിസാന്ഡ്രോ മാര്ട്ടിനസ്, നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെന്ഡി എന്നിവരാണുള്ളത്.
ഗോള്കീപ്പര്മാരായി എമിലിയാനോ മാര്ട്ടിനസിനൊപ്പം ജെറോണിമോ റുള്ളി, ജുവാന് മുസ്സോ എന്നിവരുമുണ്ട്. നിലവിലെ ടീമില് മെസ്സി, എമിലിയാനോ മാര്ട്ടിനസ് എന്നിവര് ചെറിയ പരിക്കിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ്.ലോകകപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് ജെയില് അള്ജീരിയ, ഓസ്ട്രിയ, ജോര്ദാന് എന്നീ ടീമുകളാണ് അര്ജന്റീനയുടെ എതിരാളികള്.
അര്ജന്റീന ടീം
ഗോള്കീപ്പര്മാര്: എമിലിയാനോ മാര്ട്ടിനെസ്,ജെറോണിമോ റുള്ളി, ജുവാന് മൂസ്സോ
ഡിഫന്ഡര്മാര്: ക്രിസ്റ്റ്യന് റൊമേറോ , നിക്കോളാസ് ഒട്ടാമെന്ഡി , ലിസാന്ഡ്രോ മാര്ട്ടിനെസ് , നഹുവല് മോളിന,ഗോണ്സാലോ മൊണ്ടിയേല്,ഫക്കുണ്ടോ മെദീന,നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫിക്കോ, ലിയാന്ഡ്രോ ബലേര്ഡി
മിഡ്ഫീല്ഡര്മാര്: റോഡ്രിഗോ ഡി പോള് , അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റര് , എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് , ലിയാന്ഡ്രോ പരേഡസ്,ജിയോവാനി ലോ സെല്സോ, എസക്വല് പാലാസിയോസ്,വാലന്റൈന് ബാര്ക്കോ
ഫോര്വേഡുകള്: ലയണല് മെസ്സി, ലൗട്ടാരോ മാര്ട്ടിനെസ് , ജൂലിയന് അല്വാരസ് ,നിക്കോളാസ് ഗോണ്സാലസ്, തിയാഗോ അല്മാഡ, ജൂലിയാനോ സിമിയോണി,നികോ പാസ്,ജോസ് മാനുവല് ലോപസ്
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന
hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ഫൈനലില് ആരെത്തും?, രണ്ടാം എലിമിനേറ്റര് ഇന്ന്, ഗുജറാത്തിന്റെ എതിരാളികള് രാജസ്ഥാന്
Argentina Worldcup Squad : കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിപ്പട, ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അർജൻ്റീന ടീം റെഡി, ഡിബാല പുറത്ത്
വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?
ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ പുറത്താക്കിയ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് ബൗളർ പ്രഫുൽ ഹിഞ്ചെയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബൗളർ വിക്കറ്റെടുത്താൽ സാധാരണമായി നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈദരബാദ് താരം നടത്തിയത്. എന്നാൽ അത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം.