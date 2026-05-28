Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (17:56 IST)

വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?

29 പന്തിൽ നിന്ന് 12 സിക്‌സും അഞ്ച് ഫോറും സഹിതം 97 റൺസാണ് സൂര്യവൻശി നേടിയത്

ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ പുറത്താക്കിയ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദ് ബൗളർ പ്രഫുൽ ഹിഞ്ചെയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബൗളർ വിക്കറ്റെടുത്താൽ സാധാരണമായി നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈദരബാദ് താരം നടത്തിയത്. എന്നാൽ അത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം. 
 
29 പന്തിൽ നിന്ന് 12 സിക്‌സും അഞ്ച് ഫോറും സഹിതം 97 റൺസാണ് സൂര്യവൻശി നേടിയത്. സെഞ്ചുറിക്കു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ പുറത്തായി. ഇതേ തുടർന്ന് കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു താരം. പ്രഫുൽ ഹിഞ്ചെയുടെ പന്തിൽ സ്മരൺ രവിചന്ദ്രനു ക്യാച്ച് നൽകിയായിരുന്നു സൂര്യവൻശിയുടെ മടക്കം. 
വിക്കറ്റെടുത്ത ഉടനെ ഹിഞ്ചെ വലിയ ആഘോഷപ്രകടനം നടത്തി. ഇത് അതിരുകടന്നെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം. മറ്റു ഹൈദരബാദ് താരങ്ങളൊന്നും ഈ വിക്കറ്റ് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഹിഞ്ചെയെ വിമർശിക്കുന്നത്. 
 
 
 
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്‌ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്ഐപിഎല്‍ എലിമിനേറ്റര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി പുറത്തെടുത്ത തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ താരത്തെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.

ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർഐപിഎല്ലില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന മത്സരങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഒരു പോയന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് അവസരം നഷ്ടമായത്. ഇതില്‍ പ്രതികരണമെന്നും നടത്താതിരുന്ന പ്രീതി സിന്റ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതേ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.

ചരിത്ര റെക്കോർഡിനു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ വീണു; ഇനിയും വിളിക്കണോ 'അതിശയ ബാലൻ' എന്ന്?'വണ്ടർ കിഡ്' എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണ് താനെന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും വൈഭവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 കാരനായ ഈ അൺക്യാപ്ഡ് പ്ലെയറിന്റെ ബാറ്റ് ചൂടറിഞ്ഞവരിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ഉണ്ട്.

Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും പരിക്ക്, അര്‍ജന്റീന സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്‌കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?പോര്‍ച്ചുഗല്‍,സ്‌പെയ്ന്‍, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രസീല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ 26 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്റീന സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.അന്തിമ 26 അംഗ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ വൈകുന്നത് ആരാധകരിലും ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.