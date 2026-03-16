പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം : മെസ്സി - യമാൽ പോരാട്ടം നടക്കില്ല, സ്പെയ്ൻ- അർജൻ്റീന പോരാട്ടം ഇനി എപ്പോൾ കാണാനാവും?

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (13:56 IST)
ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് തലമുറയിലെ സൂപ്പര് താരങ്ങള് തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് ഫുട്ബോള് ലോകം കാത്തിരുന്ന അര്ജന്റീന-സ്പെയിന് ഫിനാലിസിമ പോരാട്ടം റദ്ദാക്കി.
കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരും യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ വമ്പന് പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചതായി യൂറോപ്യന് ഫുട്ബോള് ഗവേണിംഗ് ബോഡിയായ യുവേഫ (UEFA)യാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
2026 മാര്ച്ച് 27ന് ഖത്തറിലെ ലുസൈല് സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് പശ്ചിമേഷ്യയില് നിലനില്ക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് ഖത്തറില് മത്സരം നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അധികൃതര് വിലയിരുത്തി.പകരം വേദിയെച്ചൊല്ലി തുടര്ന്ന് നടന്ന ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് മത്സരം പൂര്ണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാന് കാരണമായത്.
ഖത്തറിന് പകരം സ്പെയിനിലെ സാന്റിയാഗോ ബെര്ണബ്യൂവില് മത്സരം നടത്താന് യുവേഫ നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് സ്പെയിനിന് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആനുകൂല്യം നല്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് (AFA) ഈ നിര്ദ്ദേശം തള്ളി. മത്സരം ബ്യൂണസ് ഐറിസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന അര്ജന്റീനയുടെ ആവശ്യം സ്പെയിനും യുവേഫയും അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. രണ്ട് പാദങ്ങളിലായി മത്സരം നടത്താനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാരണം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
മെസ്സിയുടെ പിന്ഗാമി എന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലാമിന് യമാല് മെസ്സിക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത് കാണാന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2022ലെ ഫിനാലിസിമയില് അര്ജന്റീന ഇറ്റലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം ചൂടിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിര്ത്താമെന്ന അര്ജന്റീനയുടെ മോഹങ്ങള്ക്കുമാണ് തിരിച്ചടിയായത്.
അതേ സമയം അടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിന്ഡോയില് ഇരു ടീമുകളും മറ്റ് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.