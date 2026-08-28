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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (10:11 IST)

'ഇതല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്?'; ഫോളോഓൺ തീരുമാനം പാളിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗിൽ

Gill, India, India vs Sri Lanka, Shubman Gill on India Follow On
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (10:15 IST)
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India - Gill

കൊളംബോ ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയെ ഫോളോഓൺ ചെയ്യപ്പിക്കാൻ വിട്ടതിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. കാലാവസ്ഥയും കളിയുടെ പോക്കും പരിഗണിച്ച് ശ്രീലങ്ക അഞ്ചാം ദിനം പൂർണമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഫോളോഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വിട്ടതെന്ന് ഗിൽ പറഞ്ഞു. 
 
വേറെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? 
 
ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 250 ഓവറോളം ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഫീൽഡ് ചെയ്തു. ശ്രീലങ്ക വളരെ നന്നായി കളിച്ചു. മികച്ച കളിക്കൊപ്പം അവരെ ഭാഗ്യവും തുണച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ തിരിച്ചുവന്നു - ഗിൽ പറഞ്ഞു. 
 
പ്രഹരം ദിനുഷ വക 
 
ഇന്നിങ്സ് ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ ഫോളോഓൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 304 റൺസ് ആയിരുന്നു ഫോളോ ഓൺ ഒഴിവാക്കാൻ ലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനും 14 റൺസ് മുൻപ് ഓൾഔട്ട് ആയി ! ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 213 റൺസ് ലീഡെടുത്ത ഇന്ത്യ ലങ്കയെ വീണ്ടും ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചത് ഇന്നിങ്സ് ജയം ഉറപ്പിച്ചാണ്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്ക രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 429 റൺസ് നേടിയതോടെ മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. 
 
ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 264 പന്തുകളിൽ എട്ട് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം ദിനുഷ 133 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലും ദിനുഷ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 162 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 103 റൺസെടുത്ത ദിനുഷ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലുമായി നേടിയത് 236 റൺസ്. 
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