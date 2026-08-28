നേപ്പാളില് പുതിയ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചൈനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്; 290 ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാന് സാധിക്കുന്നില്ല
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ഹിമാലയത്തില് വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേപ്പാളും ചൈനയും വ്യാഴാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അതിര്ത്തിയുടെ ഇരുവശത്തുമായി വികസിച്ച രണ്ട് തടാകങ്ങള് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ടിബറ്റുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന നേപ്പാളിലെ റസുവ ജില്ലയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് വ്യാഴാഴ്ച 389 പേര് മരിച്ചു. 910 പേരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ടിബറ്റില് മൂന്ന് പേര് കൂടി മരിച്ചു.
നേപ്പാള്-ടിബറ്റ് അതിര്ത്തിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്ന്ന് കുറഞ്ഞത് 288 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 200 പേര് ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ന്യൂഡല്ഹി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും നേപ്പാളിനുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏത് പക്ഷം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിര് ഖനാല് വിസമ്മതിച്ചു. രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളില് പ്രധാനമാണെന്നും ഒന്നിനുപുറകെ മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.