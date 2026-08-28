'അച്ഛനെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാന് കഴിയില്ല': ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയില് പക്ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാന് വിസമ്മതിച്ച് നേപ്പാള്
ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും നേപ്പാളിനുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏത് പക്ഷം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിര് ഖനാല് വിസമ്മതിച്ചു. രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളില് പ്രധാനമാണെന്നും ഒന്നിനുപുറകെ മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോള്, താന് എന്റെ അച്ഛനോട് അമ്മയെയോ അമ്മയെയോട് അച്ഛനെയോ പകരം വയ്ക്കുമെന്ന് പറയാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാഠ്മണ്ഡുവില് നടന്ന ഒരു എന്ഡിടിവി പരിപാടിയിലാണ് ഖനാല് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നേപ്പാള് വൈകാരിക വശത്താണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വിദേശനയത്തെ കൂടുതല് യുക്തിസഹമായി കാണുന്നുവെന്നും അതിനാല് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അയല്ക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേപ്പാളില് ചൈനയുടെ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് ഖനാല് പറഞ്ഞത് നേപ്പാളിന്റെ മുഴുവന് വ്യാപാരത്തിന്റെയും മൂന്നില് രണ്ട് ഭാഗവും ഇന്ത്യയുമായാണെന്നാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നേപ്പാളിന്റെ അതിര്ത്തി തര്ക്കത്തെ ശിശിര് ഖനാല് കുറച്ചുകാണിച്ചു.
അയല്ക്കാര്ക്ക് മാത്രമേ അതിര്ത്തി പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകൂ. നിങ്ങള് ഒരു അയല്ക്കാരനല്ലെങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. അതായത്, ഞങ്ങള്ക്ക് വളരെ തുറന്ന അതിര്ത്തികളുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തില് തന്നെ സവിശേഷമാണ്. ആളുകള്ക്ക് കടലാസില്ലാതെ നടക്കാന് കഴിയും, മിക്കവാറും-ഖനാല് പറഞ്ഞു.