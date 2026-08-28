  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Nepal refuses to choose sides between India and China
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (08:09 IST)

'അച്ഛനെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല': ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയില്‍ പക്ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് നേപ്പാള്‍

Nepal, Nepal Floods, Nepal Flash Floods Death Toll, Nepal Earthquake, Nepal Floods
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (08:22 IST)
google-news
ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും നേപ്പാളിനുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏത് പക്ഷം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിര്‍ ഖനാല്‍ വിസമ്മതിച്ചു. രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളില്‍ പ്രധാനമാണെന്നും ഒന്നിനുപുറകെ മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോള്‍, താന്‍ എന്റെ അച്ഛനോട് അമ്മയെയോ അമ്മയെയോട് അച്ഛനെയോ പകരം വയ്ക്കുമെന്ന് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാഠ്മണ്ഡുവില്‍ നടന്ന ഒരു എന്‍ഡിടിവി പരിപാടിയിലാണ് ഖനാല്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നേപ്പാള്‍ വൈകാരിക വശത്താണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വിദേശനയത്തെ കൂടുതല്‍ യുക്തിസഹമായി കാണുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അയല്‍ക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
നേപ്പാളില്‍ ചൈനയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഖനാല്‍ പറഞ്ഞത് നേപ്പാളിന്റെ മുഴുവന്‍ വ്യാപാരത്തിന്റെയും മൂന്നില്‍ രണ്ട് ഭാഗവും ഇന്ത്യയുമായാണെന്നാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നേപ്പാളിന്റെ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തെ ശിശിര്‍ ഖനാല്‍ കുറച്ചുകാണിച്ചു. 
 
അയല്‍ക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ അതിര്‍ത്തി പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകൂ. നിങ്ങള്‍ ഒരു അയല്‍ക്കാരനല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. അതായത്, ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ തുറന്ന അതിര്‍ത്തികളുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തില്‍ തന്നെ സവിശേഷമാണ്. ആളുകള്‍ക്ക് കടലാസില്ലാതെ നടക്കാന്‍ കഴിയും, മിക്കവാറും-ഖനാല്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
രാത്രി ലൈറ്റും ഫാനും എസിയും ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്; ഇരുട്ടടി

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പ്രളയബാധിത നേപ്പാളില്‍ 53 മലയാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നോര്‍ക്ക

പ്രളയബാധിത നേപ്പാളില്‍ 53 മലയാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നോര്‍ക്കപെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നെറ്റ്വര്‍ക്ക്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല്‍ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമല്ലെങ്കിലും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് സിഇഒ രാജേഷ് മാധവന്‍ അറിയിച്ചു.

പൂട്ടിയ വീടുകള്‍ക്കായുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ യാത്ര പോകുനവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കേരള പോലീസ്

പൂട്ടിയ വീടുകള്‍ക്കായുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ യാത്ര പോകുനവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കേരള പോലീസ്ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ ആപ്പ് വഴി തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍

എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍കിഴിശ്ശേരിക്ക് സമീപം പുലിയക്കോട് മുണ്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷൗക്കത്താണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻ

ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻവ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മാഡിസണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ ആര്‍എസ്എസ് മേധാവിയായ മോഹന്‍ ഭാഗവത് പ്രസംഗിക്കാനിരിക്കെ ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തി മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുഎസ് സംഘടനയായ യുഎസ്സിഐആര്‍എഫ് വീണ്ടും രംഗത്ത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മദ്യവിൽപ്പന

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മദ്യവിൽപ്പനസംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കാല മദ്യവിൽപ്പനയിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ്. ഓണക്കാലത്തെ എട്ട് ദിവസം 771.29 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ബെവ്‌കോ വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇതേ കാലയളവിൽ 694.96 കോടിയുടെ മദ്യം വിറ്റു.