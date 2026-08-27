ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻ
വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോര്ക്കിലെ മാഡിസണ് സ്ക്വയര് ഗാര്ഡനില് ആര്എസ്എസ് മേധാവിയായ മോഹന് ഭാഗവത് പ്രസംഗിക്കാനിരിക്കെ ആര്എസ്എസിനെതിരെ ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയര്ത്തി മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന യുഎസ് സംഘടനയായ യുഎസ്സിഐആര്എഫ് വീണ്ടും രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയില് മതസ്വാതന്ത്ര്യം വഷളാകുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തില് ആര്എസ്എസിനെതിരെ യുഎസ് ഉപരോധം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
ന്യൂയോര്ക്കിലെ മാഡിസണ് സ്ക്വയര് ഗാര്ഡനിലെ പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് കമ്മീഷന്റെ പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യയില് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളും വിദ്വേഷപ്രചാരണങ്ങളും തുടരുകയാണ്. അതിനാല് തന്നെ ആര്എസ്എസ് മേധാവിയുടെ വിസ റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടികള്ക്ക് യുഎസ് തയ്യാറാകണമെന്ന് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെയും ആര്എസ്എസ് യുഎസില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗങ്ങള്ക്കെതിരെ കമ്മീഷന് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പക്ഷപാതപരവും വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്തതുമാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ആവര്ത്തിച്ച് തെറ്റായതും പ്രകോപനപരവുമായ പ്രസ്താവനകളാണ് സംഘടന നടത്തുന്നതെന്നും അത്തരം പ്രസ്താവനകളെ അവഗണിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. വര്ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇവര് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും ജയ്സ്വാള് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.