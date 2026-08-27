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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:13 IST)

കൊള്ളാം കേമൻ തന്നെ!, 2020 വരെ എറിഞ്ഞത് 18 നോ ബോൾ, 2021ന് ശേഷം ജഡേജ എറിഞ്ഞത് 88 നോ ബോൾ!,

പേസ് ബൗളര്‍മാരുടെ ക്വാട്ടയാകും നോ ബോളുകളെന്ന ധാരണയെ പക്ഷേ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ.

Ravindra Jadeja, India vs Srilanka, Indian cricket, Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:16 IST)
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ക്രിക്കറ്റില്‍ നോ ബോളുകള്‍ പലപ്പോഴും ഒരു കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റികളയുന്ന ഒന്നാണ്. വേഗതയേറിയ ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ നോ ബോള്‍ എറിയുന്നത് ക്രൈമാണെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി വലിയ പേസില്‍ എറിയുന്ന പേസ് ബൗളര്‍മാരാണ് ഓവര്‍ സ്റ്റെപ് ചെയ്ത് നോ ബോള്‍ വഴങ്ങാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഈ പന്തുകളില്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ സംഭവിക്കും എന്നതിനാല്‍ തന്നെ നോ ബോളുകള്‍ ബൗളിങ് ടീമുകള്‍ക്ക് എപ്പോഴും തലവേദനയാണ്.
 
 പേസ് ബൗളര്‍മാരുടെ ക്വാട്ടയാകും നോ ബോളുകളെന്ന ധാരണയെ പക്ഷേ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. 2021ന് ശേഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജ എറിഞ്ഞത് ഒന്നും രണ്ടും നോബോളല്ല, 88 എണ്ണമാണ്. ഈ കാലയളവില്‍ നോ ബോള്‍ എറിഞ്ഞവരില്‍ ജഡേജയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നോമന്‍ അലി എറിഞ്ഞത് 40 നോബോളുകള്‍ മാത്രമാണ്. 33 നോബോളുകള്‍ എറിഞ്ഞ ലസിത് എംബുള്‍ഡെനിയയാണ് ലിസ്റ്റില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
 
 ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 3 നോബോളുകളാണ് ജഡേജ എറിഞ്ഞത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സിലും ഒരു നോബോള്‍ എറിഞ്ഞു.  2020ന് ശേഷം ടിവി അമ്പയറാണ് നോ ബോള്‍ വിളിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് ജഡേജയുടെ നോ ബോള്‍ എണ്ണം ഇത്രയും വര്‍ധിച്ചത്. 2012 മുതല്‍ 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ 18 നോബോളുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ജഡേജയെറിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ എറിഞ്ഞത് 88 നോബോളുകളാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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