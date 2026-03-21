ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിൻ്റെ പരിഗണന ലിസ്റ്റിൽ 20 താരങ്ങൾ, ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ചുരുക്കപ്പട്ടിക

സെലക്ഷന്‍ പാനല്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:16 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെ 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ സജീവമാക്കി ഇന്ത്യ. 2023ലെ ഫൈനലില്‍ കൈവിട്ട ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി 20 താരങ്ങളുടെ ചുരുക്കപട്ടികയാണ് ബിസിസിഐ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഐപിഎല്ലില്‍ ഈ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങള്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ വിശകലനം ചെയ്യും.

2027 ഒക്ടോബര്‍- നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക. സെലക്ഷന്‍ പാനല്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.ഓരോ സെലക്ടറും ആഴ്ചയില്‍ ഒരു മത്സരമെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ബിസിസിഐ നിര്‍ദേശം.
ഈ ഐപിഎല്ലില്‍ ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി പരിഗണിക്കുന്ന 20 താരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും കായികക്ഷമതയുമാകും വിലയിരുത്തുക. ഐപിഎല്ലില്‍ പെട്ടെന്ന് തിളങ്ങുന്ന പുതിയ താരങ്ങളെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല.

നിലവിലെ ഏകദിന ടീമിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ താരങ്ങളും ഈ 20 അംഗ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും ഏകദിന ടീമില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവര്‍ 2027ലെ ലോകകപ്പ് പ്ലാനിലുണ്ടോ എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല.ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ടി20 ലോകകപ്പില്‍ തിളങ്ങിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും 20 അംഗ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ മികച്ച റെക്കോര്‍ഡാണ് സഞ്ജുവിനുള്ളത്.






