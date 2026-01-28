Sanju Samson : പരിശീലന സെഷനിൽ സഞ്ജുവിനെ സസൂഷ്മം വീക്ഷിച്ച് ഗംഭീർ, സൂര്യയുമായി ദീർഘനേര സംഭാഷണം

അഭിറാം മനോഹർ|
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള് എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ 3 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജുവിന് ലോകകപ്പില് കളിക്കണമെങ്കില് ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ടി20 ലോകകപ്പ് തൊട്ട് മുന്നില് നില്ക്കെ ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഓപ്പണറായി കളിച്ച 3 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് വെറും 16 റണ്സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേടിയത്.
വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന നാലാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്പായി മുഖ്യ പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിന് കീഴില് കടുത്ത പരിശീലനമാണ് സഞ്ജു നടത്തുന്നത്. ബോഡി ലൈനില് വരുന്ന പന്തുകളില് സഞ്ജുവിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നടത്തി. സ്പിന്നര്മാര്ക്കെതിരെ സഞ്ജു തകര്ത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് ഗൗതം ഗംഭീറുമായി ദീര്ഘനേരം ചര്ച്ചകളില് ഏര്പ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാന്ഷു കൊട്ടകുമായും ഇവര് പ്രത്യേക ചര്ച്ച നടത്തി. ലോകകപ്പില് സഞ്ജു അഭിഷേക് സഖ്യത്തെ കൈവിടാന് ടീം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത് നല്കുന്നത്.
ലോകകപ്പിന് 2 മത്സരങ്ങള് ബാക്കിനില്ക്കെ ഈ മത്സരങ്ങളില് തിളങ്ങി താളം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വലിയ ചുമതലയാണ് നിലവില് സഞ്ജുവിന് മുന്നിലുള്ളത്. മോശം പ്രകടനമാണെങ്കിലും ജനുവരി 31ന് നടക്കുന്ന അഞ്ചാം ടി20യിലും സഞ്ജുവിന് അവസരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.