Sanju Samson: ഇന്നും പരാജയപ്പെട്ടാൽ പുറത്തേക്ക്, സഞ്ജുവിന് മുകളിൽ സമ്മർദ്ദമേറെ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 25 ജനുവരി 2026 (14:22 IST)
ഇന്ത്യ- ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെ എല്ലാ കണ്ണുകളില്‍ സഞ്ജുവിലേക്ക്. ഒരൊറ്റ മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സ് താരത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കാമെന്നാണ് മുന്‍താരങ്ങളുടെയടക്കം വിലയിരുത്തല്‍. ബാക്കപ്പ് കീപ്പര്‍ ഓപ്ഷനെന്ന നിലയില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കാന്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ സഞ്ജുവില്‍ നിന്നും വരേണ്ടതുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും നിറം മങ്ങിയാല്‍ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഇഷാനെയാകും പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീം പരിഗണിക്കുക.


കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ 10,6 എന്നിങ്ങനെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സ്‌കോറുകള്‍. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 8 റണ്‍സിന് പുറത്തായെങ്കിലും രണ്ടാം ടി20യില്‍ 32 പന്തില്‍ 76 റണ്‍സുമായി ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ തിളങ്ങിയിരുന്നു. പരുക്ക് ഭേദമായ തിലക് വര്‍മ അവസാന 2 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേരുകയാണെങ്കില്‍ ഇന്ന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കില്‍ മാത്രമെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ സഞ്ജുവിന് ടീമില്‍ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാല്‍ തന്നെ സഞ്ജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ മത്സരം ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്.

ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തില്‍ തന്നെ സഞ്ജു നല്‍കിയ ക്യാച്ച് ന്യൂസിലന്‍ഡ് താരം ഡെവോണ്‍ കോണ്‍വെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജീവന്‍ വീണ്ടുകിട്ടിയിട്ടും ക്യാച്ച് നല്‍കി എതിരാളിക്ക് വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചാണ് സഞ്ജു മടങ്ങിയത്. ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ കൂടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതോടെ വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ് സഞ്ജു ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.


