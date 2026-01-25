Ind vs NZ : പരമ്പര പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കിവികളും, സഞ്ജു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം, മൂന്നാം ടി20 ഇന്ന്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 25 ജനുവരി 2026 (11:17 IST)
ഗുവാഹത്തി: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള ടി20 പരമ്പരയുടെ വിധി നിര്ണ്ണയിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം പോരാട്ടം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ ബര്സാപര സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കും. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആധികാരിക വിജയം നേടിയ സൂര്യകുമാര് യാദവും സംഘവും വിജയം നേടി പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ന് മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ ടി20യില് 48 റണ്സിനും രണ്ടാം മത്സരത്തില് 7 വിക്കറ്റിനും കിവീസിനെ തകര്ത്ത ഇന്ത്യ നിലവില് 2-0 ന് മുന്നിലാണ്. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന് നിര കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. ബാറ്റിംഗ് നിരയില് സഞ്ജു ഒഴികെയുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ മലയാളി താരത്തിന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരം നിര്ണായകമാണ്.
പരമ്പരയില് സാധ്യത നിലനിര്ത്തണമെങ്കില് സന്ദര്ശകര്ക്ക് ഇന്ന് ജയം അനിവാര്യമാണ്. ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് സാന്റ്നര് ബാറ്റിംഗിലും ബോളിംഗിലും തിളങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീല്ഡിംഗിലെ പിഴവുകളും മധ്യനിരയിലെ തകര്ച്ചയും അവര്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.ഗുവാഹത്തിയിലെ കാലാവസ്ഥയും പിച്ചും ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും രാത്രിയിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കളിയില് നിര്ണ്ണായകമാകും.രണ്ടാമത് പന്തെറിയുന്ന ടീമിന് പന്തില് ഗ്രിപ്പ് ലഭിക്കാന് പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നതിനാല് ടോസ് നേടുന്ന ടീം ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.
അതേസമയം ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ടീം. പുതിയ താരങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വിജയശതമാനം ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന് സൂര്യകുമാര് യാദവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരം കൂടി വിജയിച്ചാല് അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് ടീമിന് കൂടുതല് പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്താന് സാധിക്കും. തോല്വി അറിയാതെ കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ തടയുക എന്നത് കിവീസ് നിരയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല.