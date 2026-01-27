ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
സെൻസിബിളല്ലാത്ത സഞ്ജുവിന് ഇനി അവസരം നൽകരുത്, ഇഷാൻ അപകടകാരി, ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറാകണം

സഞ്ജു സാംസണെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ കെ. ശ്രീകാന്ത്

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (10:08 IST)
ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കുമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും മുഖ്യ സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലുള്ള ഇഷാനെ ടീമിന് മാറ്റിനിര്‍ത്താനാവില്ലെന്നും സഞ്ജുവിനേക്കാള്‍ അപകടകാരിയായ ബാറ്ററാണ് ഇഷാനെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ച്ചയായ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും സഞ്ജു സാംസണ്‍ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ പരാജയപ്പെടുന്നതായി ശ്രീകാന്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷമായി ഇടയ്ക്കിടെ വലിയ ഇന്നിംഗ്സുകള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്ഥിരത പുലര്‍ത്തുന്നതില്‍ സഞ്ജു പരാജയമാണ്. സഞ്ജുവിനേക്കാള്‍ അപകടകാരിയായ താരമാണ് ഇഷാന്‍. സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. അവന്‍ പെട്ടെന്ന് റണ്‍സ് അടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്പം വിവേകപരമായി സമീപിച്ചാല്‍ അവന് മികച്ച സ്‌കോറുകള്‍ നേടാനാകും. സഞ്ജു ഒരു സെഞ്ചുറി നേടും പിന്നീട് വലിയ സ്‌കോറുകള്‍ വരില്ല, എന്നതാണ് രീതി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഒന്നര വര്‍ഷമായെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

സഓരോ മത്സരത്തിലും അമിത സമ്മര്‍ദത്തോടെ കളിക്കുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ സമീപനം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ തിലക് വര്‍മ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ സഞ്ജുവിനോ ഇഷാനോ ടീമില്‍ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് സഞ്ജുവാകും. ഇഷാന്‍ ഒരു മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കൂടിയാണ്. ഒപ്പം ഇഷാന്‍ മികച്ച ഫോമിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.



