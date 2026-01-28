ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
Sanju Samson: സഞ്ജുവിനു ഇന്ന് നിര്‍ണായകം; നാലാം ടി20 വിശാഖപട്ടണത്ത്, ഹാര്‍ദിക്കിനു വിശ്രമം

India vs Australia, Sanju Samson, Shubman Gill, Cricket News,ഇന്ത്യ- ഓസ്ട്രേലിയ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ,ക്രിക്കറ്റ് വാർത്ത
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (09:39 IST)
Sanju Samson: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും. വിശാഖപട്ടണത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി ഏഴ് മുതലാണ് കളി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 3-0 ത്തിനു ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കളികളിലും നിറംമങ്ങിയ സഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ഇന്നും നിരാശപ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് സഞ്ജുവിന്റെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങള്‍ക്കു തിരിച്ചടിയാകും.

മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 5.33 ശരാശരിയില്‍ വെറും 16 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഞ്ജുവാണ്. ഏഴ് പന്തില്‍ 10, അഞ്ച് പന്തില്‍ ആറ്, ഒരു പന്തില്‍ പൂജ്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കളികളില്‍ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം. മറുവശത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കൂടിയായ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 224 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റില്‍ 112 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സാധ്യത ഇലവന്‍: അഭിഷേക് ശര്‍മ, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ / ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ



