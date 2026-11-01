നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ സഞ്ജു; വെറും നാല് റൺസെടുത്ത് പുറത്ത്
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ അമ്പേ നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു സാംസൺ. ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു വെറും നാല് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി.
പത്ത് പന്തുകൾ സഞ്ജു നേരിട്ടു. ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ താരത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും നേടാതെയാണ് പുറത്താകൽ. അഭിഷേക് ശർമ രണ്ട് പന്തിൽ ഒരു റൺസെടുത്തും പുറത്തായി.
ടോസ് ലഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്ന് 142.67 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 107 റൺസാണ് സഞ്ജു ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്കായി നേടിയിരിക്കുന്നത്. അഭിഷേക് ശർമയാകട്ടെ അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്ന് 223.86 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 197 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Also Read: റിമി ടോമി വീണ്ടും വിവാഹിതയാകുന്നു; പങ്കാളി 'സെലിബ്രിറ്റി' അല്ല !