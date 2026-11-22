കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഭാഗമാകാമെന്ന് റെയ്ന പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് ചെന്നൈ അവസരം നൽകിയില്ല, ചോദ്യം ചെയ്ത് അമ്പാട്ടി റായുഡു
2026ലെ നിരാശാജനകമായ സീസണിന് പിന്നാലെ ടീമിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും പരിചയസമ്പത്തും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ചെന്നൈയുടെ ആവശ്യമാണ്.
ഐപിഎൽ 2027ന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ മുൻ താരം സുരേഷ് റെയ്നയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ അമ്പാട്ടി റായുഡു. ചെന്നൈ ടീമിൻ്റെ പരിശീലക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ റെയ്ന താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും ഫ്രാഞ്ചൈസി താരത്തെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നാണ് അമ്പാട്ടി റായുഡിൻ്റെ ആരോപണം. റോ ടോക്സ് (Raw Talks) എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് റായുഡു പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതിഹാസ ക്യാപ്റ്റനായ മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോനി ചെന്നൈയുടെ മെൻ്റർ റോളിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പരിപാടിയിലെ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
Ambati Rayudu — “Raina wants to join CSK as batting coach but they're not considering him. I guess least you can do is to give him opportunity.” https://t.co/WWkjX5q8T2— Pratyush Halder (@pratyush_no7) November 21, 2026
2026ലെ നിരാശാജനകമായ സീസണിന് പിന്നാലെ ടീമിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും പരിചയസമ്പത്തും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ചെന്നൈയുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ റെയ്നയെ പോലെ ചെന്നൈയ്ക്കൊപ്പം ഏറെ നാളുണ്ടായിരുന്ന പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു താരം പരിശീലക സംഘത്തിൽ ചേരുന്നത് ടീമിൽ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് റായുഡു പറയുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ നിരവധി ആരാധകരാണ് അമ്പാട്ടി റായുഡുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകാൻ റെയ്നയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും സഹീർ ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശീലകസംഘത്തിൽ റെയ്ന ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നുമാണ് ആരാധകരും പറയുന്നത്.ALSO READ: India vs New Zealand, 1st Test: കൂറ്റൻ ലീഡുമായി ഇന്ത്യ, കളി വരുതിയിൽ; പന്തിന് സെഞ്ചുറി