India vs New Zealand, 5th T20I: സഞ്ജുവില്ലാതെ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയേക്കും ! ഇഷാൻ കളിക്കും
India vs New Zealand
India vs New Zealand, 5th T20I: ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഇന്ന്. ഇന്ത്യൻ സമയം 12.30 മുതൽ ഹാമിൽട്ടണിലാണ് മത്സരം.
സഞ്ജുവിന് വിശ്രമം
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ന് കളിച്ചേക്കില്ല. സഞ്ജുവിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കാനാണ് സാധ്യത. അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഓപ്പണറാകും. ഇഷാൻ കിഷൻ വൺഡൗൺ കളിക്കും. ഇഷാൻ കിഷനായിരിക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.
ഭുവനേശ്വർ കുമാർ കളിക്കില്ല
നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടിവന്ന മുതിർന്നതാരം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്നും കളിച്ചേക്കില്ല. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും അഭിഷേക് കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ താരത്തിനു സാധിച്ചില്ല. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്ക് പകരം ശിവം ദുബെയെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധ്യത.
സാധ്യത ഇലവൻ: Abhishek Sharma, Sanju Samson/Vaibhav Sooryavanshi, Ishan Kishan (wk), Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Axar Patel, Nitish Kumar Reddy/Shivam Dube, Naman Dhir, Arshdeep Singh, Prince Yadav/Bhuvneshwar Kumar, Mayank Yadav