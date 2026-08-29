റിഷഭ് പന്തെല്ലാം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം, ബാറ്റിങ്ങ് ശൈലിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ആർ അശ്വിൻ
ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് ബാറ്റിങ്ങില് തിളങ്ങിയെങ്കിലും റിഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനത്തില് താന് പൂര്ണ തൃപ്തനല്ലെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് സ്പിന്നര് ആര് അശ്വിന്. പന്തിന്റെ ഷോട്ട് സെലക്ഷനെയും തീരുമാനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത അശ്വിന് ടീമിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് കളിക്കാന് പന്ത് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അശ്വിന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പരമ്പരയില് 2 അര്ധസെഞ്ചുറികള് ഉള്പ്പടെ 168 റണ്സ് പന്ത് നേടിയിരുന്നു. എങ്കിലും പന്തില് നിന്നും ഇതില് കൂടുതല് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അശ്വിന് പറയുന്നു. സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കി കളിക്കേണ്ടത് ടീമിന് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം വിജയിപ്പിക്കാന് 11 കളിക്കാര് വേണം. എന്നാല് തോല്ക്കാന് ഒരു നിമിഷത്തെ മണ്ടത്തരം മതിയാകും. പന്ത് അന്പതിലധികം ടെസ്റ്റുകള് കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവന് കാണിക്കണം. വിരേന്ദര് സെവാഗ്, ആദം ഗില്ക്രിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ ഇതിനായി പന്തിന് മാതൃകയാക്കാമെന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു.
ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ പരമ്പര 1-0ത്തിന് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും കൊളംബോയിലേറ്റ സമനില ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് സാധ്യതകള്ക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഓസീസ്, ന്യൂസിലന്ഡ് പര്യടനങ്ങളില് വിജയിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായകമായി തീര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്ത് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്ന് അശ്വിന് വ്യക്തമാക്കിയത്.ALSO READ: സ്പിന്നര്മാര്ക്ക് വിക്കറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഗില്ലിന്റെ വിചാരം, ക്യാപ്റ്റന്സിയെ വിമര്ശിച്ച് അജയ് ജഡേജ