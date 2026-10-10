  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. No player Under 30 australia set unique record
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (12:47 IST)

ഡിയർ മൈറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്തവൈബായി, ടീമിൽ 30 വയസിന് കീഴിൽ ഒരൊറ്റ താരമില്ല, അപൂർവ റെക്കോർഡ്

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം.

Australian Team, Cricket Australia, Australia record, Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (12:31 IST)
google-news
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ അപൂര്‍വ റെക്കോര്‍ഡ് കുറിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ ഒരൊറ്റ താരത്തിനും 30 വയസിന് താഴെ പ്രായമില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ മുപ്പത് വയസായവരോ അതിനും മുകളില്‍ പ്രായമായവരോ ആണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം.
 
38 വയസുള്ള നഥാന്‍ ലിയോനാണ് ടീമിലെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന താരം. 30 വയസുള്ള മാറ്റ് റെന്‍ഷോയാണ് ടീമിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (37), മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്(36), ജോഷ് ഹെസല്‍വുഡ്(35) എന്നിങ്ങനെ 5 താരങ്ങള്‍ക്ക് 35ലേറെ പ്രായമുണ്ട്. 34.59 ആണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിന്റെ ശരാശരി പ്രായം. മുന്‍പ് ഓപ്പണിങ്ങില്‍ യുവതാരങ്ങളെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ 34കാരനായ നിക് മഡ്ഡിന്‍സണാണ് ടീമിലെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് അപൂര്‍വനേട്ടം ഓസീസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
 
ഡര്‍ബനില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ ബാറ്റിംഗ് തിരെഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ദിനം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ 187 റണ്‍സിന് 6 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. ഓപ്പണര്‍മാരായ നിക് മാഡിന്‍സണും ട്രാവിസ് ഹെഡും നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ 46 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുന്ന മാറ്റ് റെന്‍ഷോയാാണ് ഓസീസ് ബാറ്റിങ്ങിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്നാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 33 റണ്‍സുമായി പാറ്റ് കമ്മിന്‍സും പുറത്താകാതെ ക്രീസിലുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി മാര്‍ക്കോ യാന്‍സന്‍, വിയാന്‍ മുള്‍ഡര്‍, ആന്റിച്ച് നൊര്‍ജെ എന്നിവര്‍ 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഡർബനിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അടിതെറ്റുന്നു; കളി പിടിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽപാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹിബ് സാദ ഫർഹാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ എന്നിവരാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്താണ്.

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ഐപിഎല്ലില്‍ 18ല്‍ താഴെ ശരാശരിയിലും 7.95 എന്ന ഇക്കോണമിയിലുമായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്.

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

മഞ്ഞുണ്ട്, എത്ര റൺസടിച്ചാലും മതിയാകാത്ത സ്ഥിതി, ഇന്ത്യൻ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ

മഞ്ഞുണ്ട്, എത്ര റൺസടിച്ചാലും മതിയാകാത്ത സ്ഥിതി, ഇന്ത്യൻ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർവെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തില്‍ 249 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ നേടാനായിട്ടും വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ തോല്‍വി വഴങ്ങിയതില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

ഡിയർ മൈറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്തവൈബായി, ടീമിൽ 30 വയസിന് കീഴിൽ ഒരൊറ്റ താരമില്ല, അപൂർവ റെക്കോർഡ്

ഡിയർ മൈറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്തവൈബായി, ടീമിൽ 30 വയസിന് കീഴിൽ ഒരൊറ്റ താരമില്ല, അപൂർവ റെക്കോർഡ്ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ ഒരൊറ്റ താരത്തിനും 30 വയസിന് താഴെ പ്രായമില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ മുപ്പത് വയസായവരോ അതിനും മുകളില്‍ പ്രായമായവരോ ആണ്.

ഡർബനിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അടിതെറ്റുന്നു; കളി പിടിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

ഡർബനിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അടിതെറ്റുന്നു; കളി പിടിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഡർബനിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ പതറുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.

India vs West Indies, 2nd T20I: 'ഇതൊക്കെ ചെറുത്'; ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്

India vs West Indies, 2nd T20I: 'ഇതൊക്കെ ചെറുത്'; ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്India vs West Indies, 2nd T20I: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് വിൻഡീസ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത്.

സഞ്ജുവിന് അർധ സെഞ്ചുറി

സഞ്ജുവിന് അർധ സെഞ്ചുറിവെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. 22 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതമാണ് സഞ്ജു അർധ സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയത്.