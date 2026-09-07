ലാബുഷെയ്ന് ഇത് അവസാന അവസരം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 16 അംഗ ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 16 അംഗ ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടര്ച്ചയായ വര്ഷങ്ങളില് മോശം പ്രകടനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടും മൂന്നാം നമ്പറില് മാര്നസ് ലബുഷെയ്നെ തന്നെയാണ് ഓസീസ് നിലനിര്ത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ നടക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കുന്നത്.
2023 ജൂലൈയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സെഞ്ചുറി പോലും നേടാന് മാര്നസ് ലബുഷെയ്ന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പരയിലും തിളങ്ങാന് ലബുഷെയ്നായിരുന്നില്ല. താരത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തിലും പ്രതിഭയിലും വിശ്വസിച്ച് അവസരം നല്കാനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരുമാനം. അതേസമയം കൂപ്പര് കണോലി, മൈക്കല് നെസര്, മാത്യു കുഹ്നെമാന് എന്നിവര് ടീമില് തിരിച്ചെത്തി. പേസ് ബൗളിങ്ങില് പാറ്റ് കമ്മിന്സിനൊപ്പം മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക്, ജോഷ് ഹേസല്വുഡ്, സ്കോട്ട് ബൊളണ്ട്, മൈക്കല് നെസര് എന്നിവര് നയിക്കും.
???? JUST IN : Australia’s revealed their squad for the South Africa Test tour:— TheWicketReport (@WicketReport) September 7, 2026
▪️ Pat Cummins (C)
▪️ Josh Hazlewood
▪️ Mitchell Starc
▪️ Steve Smith
▪️ Nathan Lyon
▪️ Scott Boland
▪️ Alex Carey
▪️ Cooper Connolly
▪️ Cameron Green
▪️ Travis Head
▪️ Josh Inglis
▪️ Matthew Kuhnemann… pic.twitter.com/TyVs1xZv3z
ഓസ്ട്രേലിയന് ടെസ്റ്റ് ടീം : പാറ്റ് കമ്മിന്സ്, സ്കോട്ട് ബോളണ്ട്, അലക്സ് ക്യാരി,കൂപ്പര് കണോലി,കാമറൂണ് ഗ്രീന്, ജോഷ് ഹേസല്വുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്യു കുഹ്നെമാന്, മാര്നസ് ലബുഷെയ്ന്, നഥാന് ലിയോണ്, മൈക്കല് നസര്, മാത്യു റെന്ഷോ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക്, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റര്