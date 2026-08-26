  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Anaya Bangar Set to Return to Cricket After Clearance From Cricket Australia
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (11:14 IST)

ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനായ ബംഗാർ; ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പച്ചക്കൊടി

സഞ്ജയ് ബാംഗറിന്റെ മകനും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന ആര്യന്‍ ബാംഗര്‍ 2024ലാണ് ഹോര്‍മോണ്‍ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്.

Anaya Bangar Cricket Australia clearance, Anaya Bangar gender transition cricket news, Sanjay Bangar daughter Anaya Bangar cricket, Cricket Australia transgender policy
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:16 IST)
google-news
മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും പരിശീലകനുമായ സഞ്ജയ് ബാംഗറുടെ മകള്‍ അനായ ബാംഗര്‍ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം വനിതാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റില്‍  കളിക്കാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ  അനായയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നല്‍കി. ഇതോടെ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഏന്താന്‍ കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അനായ.
 
ആര്യന്‍ ബാംഗര്‍ എന്ന പേരില്‍ മുംബൈ, പുതുച്ചേരി ടീമുകള്‍ക്കായി അണ്ടര്‍-19, അണ്ടര്‍-23 തലങ്ങളില്‍ ബാറ്റ് വീശിയ അനായ, 2026 മാര്‍ച്ചിന് ശേഷമാണ് പൂര്‍ണ്ണമായി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. മുംബൈയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍, മുഷീര്‍ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം അനായ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും വിമണ്‍സ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് പോലുള്ള ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ പങ്കെടുക്കണമെങ്കില്‍ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ സംബന്ധിച്ച യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനായ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 
വിമന്‍സ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് (WBBL) പോലെയുള്ള ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ള എലൈറ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ കളിക്കണമെങ്കില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 12 മാസം രക്തത്തിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ (Serum Testosterone) അളവ് 10 nmol/L-ല്‍ താഴെ നിലനിര്‍ത്തണം. 2027 മാര്‍ച്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ എലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് യോഗ്യത പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ.
 
ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാന്‍ അനുമതി തേടി അനായ ബി.സി.സി.ഐക്ക്  കത്തയച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിലവില്‍ ബി.സി.സി.ഐ അനുകൂലമായ മറുപടിയൊന്നും അനായയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പോളിസിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
 
2027 മാര്‍ച്ച് വരെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും പ്രീമിയര്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ അനായയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്.
 
സഞ്ജയ് ബാംഗറിന്റെ മകനും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന ആര്യന്‍ ബാംഗര്‍ 2024ലാണ് ഹോര്‍മോണ്‍ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് 2026 മാര്‍ച്ചിലാണ് താരം ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വാലറ്റത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ, ഫോളോ ഓൺ, കൊളംബോ ടെസ്റ്റും വിജയത്തിലേക്ക്

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

India vs Srilanka 2nd Test : സൂര്യഭണ്ഡാരയെ പുറത്താക്കാൻ ഡൈവ് ചെയ്ത് സിറാജ്, വാരിയെല്ലിന് പരിക്ക്, പുറത്തേക്ക്

India vs Srilanka 2nd Test : സൂര്യഭണ്ഡാരയെ പുറത്താക്കാൻ ഡൈവ് ചെയ്ത് സിറാജ്, വാരിയെല്ലിന് പരിക്ക്, പുറത്തേക്ക്മാനവ് സുതാര്‍ എറിഞ്ഞ ഓവറില്‍ പസിന്ദു സൂര്യഭണ്ഡാരെയുടെ ക്യാച്ചെടുക്കാനായി ഡൈവ് ചെയ്യവെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. മാനവ് സുതാര്‍ എറിഞ്ഞ പന്ത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കവെ പന്ത് ടോപ് എഡ്ജാവുകയായിരുന്നു.

പടിക്കലിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ പടിക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ അവൻ കളി വിജയിപ്പിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റിലെ വിജയത്തിൽ ഗംഭീറിന് ഒരു പങ്കുമില്ല, വിമർശിച്ച് ശ്രീകാന്ത്

പടിക്കലിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ പടിക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ അവൻ കളി വിജയിപ്പിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റിലെ വിജയത്തിൽ ഗംഭീറിന് ഒരു പങ്കുമില്ല, വിമർശിച്ച് ശ്രീകാന്ത്സായ് സുദര്‍ശന് തുടര്‍ച്ചയായ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ വഴി മുടക്കിയത് ഗംഭീറായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്‍ പടിക്കലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയങ്ങള്‍ നേടിതരുന്നതെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനായ ബംഗാർ; ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പച്ചക്കൊടി

ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനായ ബംഗാർ; ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പച്ചക്കൊടിമുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും പരിശീലകനുമായ സഞ്ജയ് ബാംഗറുടെ മകള്‍ അനായ ബാംഗര്‍ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം വനിതാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ അനായയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നല്‍കി.

വാലറ്റത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ, ഫോളോ ഓൺ, കൊളംബോ ടെസ്റ്റും വിജയത്തിലേക്ക്

വാലറ്റത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ, ഫോളോ ഓൺ, കൊളംബോ ടെസ്റ്റും വിജയത്തിലേക്ക്ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും വിജയത്തിന്റെ വഴിയെ ഇന്ത്യ. ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ ധ്രുവ് ജുറലിന്റെയും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും സെഞ്ചുറി പ്രകടനങ്ങളുടെ മികവില്‍ 503 റണ്‍സെന്ന മികച്ച ടോട്ടല്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

India vs Sri Lanka, 2nd Test: ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഫോളോ-ഓൺ; ഇന്ത്യക്ക് 213 റൺസ് ലീഡ്

India vs Sri Lanka, 2nd Test: ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഫോളോ-ഓൺ; ഇന്ത്യക്ക് 213 റൺസ് ലീഡ്India vs Sri Lanka: കൊളംബോ ടെസ്റ്റിൽ ഫോളോഓൺ വഴങ്ങി ശ്രീലങ്ക. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറായ 503 നെതിരെ ആതിഥേയർ 290 ന് ഓൾഔട്ട്. 304 റൺസ് ആയിരുന്നു ഫോളോ ഓൺ ഒഴിവാക്കാൻ ലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനും 14 റൺസ് മുൻപ് ഓൾഔട്ട് ആയി !