ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനായ ബംഗാർ; ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പച്ചക്കൊടി
സഞ്ജയ് ബാംഗറിന്റെ മകനും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന ആര്യന് ബാംഗര് 2024ലാണ് ഹോര്മോണ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്.
മുന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരവും പരിശീലകനുമായ സഞ്ജയ് ബാംഗറുടെ മകള് അനായ ബാംഗര് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം വനിതാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റില് കളിക്കാന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അനായയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നല്കി. ഇതോടെ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഏന്താന് കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അനായ.
ആര്യന് ബാംഗര് എന്ന പേരില് മുംബൈ, പുതുച്ചേരി ടീമുകള്ക്കായി അണ്ടര്-19, അണ്ടര്-23 തലങ്ങളില് ബാറ്റ് വീശിയ അനായ, 2026 മാര്ച്ചിന് ശേഷമാണ് പൂര്ണ്ണമായി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. മുംബൈയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിരുന്നപ്പോള് സര്ഫറാസ് ഖാന്, മുഷീര് ഖാന് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം അനായ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും വിമണ്സ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് പോലുള്ള ടൂര്ണമെന്റുകളില് പങ്കെടുക്കണമെങ്കില് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് സംബന്ധിച്ച യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള് അനായ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിമന്സ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് (WBBL) പോലെയുള്ള ഉയര്ന്ന തലത്തിലുള്ള എലൈറ്റ് മത്സരങ്ങളില് കളിക്കണമെങ്കില് തുടര്ച്ചയായി 12 മാസം രക്തത്തിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് (Serum Testosterone) അളവ് 10 nmol/L-ല് താഴെ നിലനിര്ത്തണം. 2027 മാര്ച്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ എലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് യോഗ്യത പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ.
ക്രിക്കറ്റില് കളിക്കാന് അനുമതി തേടി അനായ ബി.സി.സി.ഐക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിലവില് ബി.സി.സി.ഐ അനുകൂലമായ മറുപടിയൊന്നും അനായയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടില്ല. ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് കായികതാരങ്ങള്ക്ക് ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പോളിസിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
2027 മാര്ച്ച് വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും പ്രീമിയര് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അനായയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്.
സഞ്ജയ് ബാംഗറിന്റെ മകനും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന ആര്യന് ബാംഗര് 2024ലാണ് ഹോര്മോണ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. തുടര്ന്ന് 2026 മാര്ച്ചിലാണ് താരം ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്.