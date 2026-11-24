Vaibhav Sooryavanshi : നീ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?, 52 പന്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി.. എന്താ വൈഭവെ ഇത് ബാറ്റോ പാറ്റൺ ടാങ്കോ?
ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് തിളങ്ങാനാവാതെ പോയതിന്റെ നിരാശ മുഴുവന് യു.എ.ഇ ബൗളര്മാര്ക്ക് മേല് ആടിതീര്ത്താണ് വൈഭവിന്റെ മടക്കം.
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സകല റെക്കോര്ഡുകളും കടപുഴക്കി ഇന്ത്യയുടെ 15-കാരന് ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്സ് 2026 ടൂര്ണമെന്റില് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിനെതിരായ (UAE) മത്സരത്തില് വെറും 28 പന്തില് ലോകറെക്കോര്ഡ് സെഞ്ച്വറി നേടിയതിന് പിന്നാലെ, 52 പന്തില് തകര്പ്പന് ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയും സ്വന്തമാക്കി 15കാരന്. യുഎഇ ഉയര്ത്തിയ 250 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് വെറും 5 റണ്സകലെ വൈഭവ് പുറത്താകുമ്പോള് 53 പന്തില് 204 റണ്സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് തിളങ്ങാനാവാതെ പോയതിന്റെ നിരാശ മുഴുവന് യു.എ.ഇ ബൗളര്മാര്ക്ക് മേല് ആടിതീര്ത്താണ് വൈഭവിന്റെ മടക്കം.
204 off just 52 balls, including 28 sixes! This kid, Vaibhav Sooryavanshi is absolutely insane! https://t.co/jJn3SdpYVh— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) November 24, 2026
29 പന്തില് സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജെയ്ക് ഫ്രേസര്-മക്ഗുര്ക്കിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റ്-എ (50 ഓവര്) ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ച്വറി റെക്കോര്ഡാണ് വൈഭവ് മറികടന്നത്. എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (31 പന്ത്), സാക്കിബുല് ഗനി (32 പന്ത്), ഇഷാന് കിഷന് (33 പന്ത്) എന്നിവരെയും പിന്നിലാക്കിയ താരം, സെഞ്ച്വറിക്ക് ശേഷവും ടോപ് ഗിയറില് നിന്ന് പിന്മാറാന് തയ്യാറായില്ല. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യു.എ.ഇ, ഹര്പ്രീത് സിംഗ് ഭാട്ടിയയുടെ സെഞ്ച്വറിയുടെ (144 പന്തില് 130) മികവില് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 249 റണ്സാണ് യുഎഇ നേടിയിരുന്നത്.
250 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യ എയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ അഭിഷേക് ശര്മ്മയെയും പ്രഭ്സിമ്രാന് സിംഗിനെയും നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് സിക്സറുകള് പറത്തി വൈഭവ് വെടിക്കെട്ടിന് തിരികൊളുത്തി. വെറും 16 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി തികച്ച വൈഭവിന്റെ കരുത്തില് ഇന്ത്യ വെറും അഞ്ച് ഓവറില് ടീം സ്കോര് 100 കടത്തി ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ ടീം സെഞ്ച്വറി റെക്കോര്ഡും സ്വന്തമാക്കി. റിങ്കു സിംഗിനെ ഒരറ്റത്ത് നിര്ത്തി സിക്സറുകളുടെ പെരുമഴ തീര്ത്ത വൈഭവ്, ഒടുവില് 204 റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകുമ്പോള് ഇന്ത്യ എ വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയിരുന്നു. 28 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളുമാണ് താരം മത്സരത്തിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
Vaibhav Sooryavanshi smashes the fastest century in List A cricket, going one better than Jake Fraser-McGurk’s 29-ball record! Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
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