യുഎഇക്കെതിരെ വൈഭവ് മോന്റെ കുക്കിങ് : 28 പന്തില് സെഞ്ചുറി, ലിസ്റ്റ് എയിലെ അതിവേഗ റെക്കോര്ഡ് ഇനി 15കാരന്റെ പേരില്
29 പന്തില് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജെയ്ക്ക് ഫ്രേസര് മക്ഗുര്ഗിന്റെ പേരിലായിരുന്നു മുന്പത്തെ റെക്കോര്ഡ്.
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്സ് 2026 ടൂര്ണമെന്റില് ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളില് തിളങ്ങാനാവാതെ പോയതിന്റെ കുറവ് യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തില് തീര്ത്ത് ഇന്ത്യയുടെ 15കാരനായ ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി 28 പന്തിലാണ് വൈഭവ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഇതോടെ ലിസ്റ്റ് എ (50 ഓവര്) ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോര്ഡ് വൈഭവ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. 29 പന്തില് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജെയ്ക്ക് ഫ്രേസര് മക്ഗുര്ഗിന്റെ പേരിലായിരുന്നു മുന്പത്തെ റെക്കോര്ഡ്.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യുഎഇ നിശ്ചിത 50 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 249 റണ്സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിഷേക് ശര്മയേയും പ്രഭ്സിമ്രനെയും തുടക്കത്തില് നഷ്ടമായെങ്കിലും മറ്റ് ബാറ്റര്മാരെ ഒരറ്റത്ത് നിര്ത്തി വൈഭവ് വെടിക്കെട്ടിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവില് വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള് 43 പന്തില് 22 സിക്സും 6 ഫോറും സഹിതം 163 റണ്സുമായി വൈഭവ് ക്രീസിലുണ്ട്.
Vaibhav Sooryavanshi 29ball 103* in Emerging cup #INDAvUAE #RisingStarsAsiaCup2026 https://t.co/vLkYTOXa0c— Thiyagesh V (@VThiyagesh) November 24, 2026
ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ച്വറിക്കാരുടെ പട്ടികയില് എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (31 പന്ത്), സാക്കിബുല് ഗനി (32 പന്ത്), ഇഷാന് കിഷന് (33 പന്ത്) എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് 16കാരന്റെ നേട്ടം.
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യു.എ.ഇ, ഹര്പ്രീത് സിംഗ് ഭാട്ടിയയുടെ സെഞ്ച്വറിയുടെ (144 പന്തില് 130) മികവില് 50 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 249 റണ്സാണെടുത്തത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അര്ഷദ് ഖാന് നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി.
ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് സിക്സറുകള് പറത്തിയാണ് വൈഭവ് മറുപടി നല്കിയത്. വെറും 16 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. വൈഭവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തില് ഇന്ത്യ എ വെറും അഞ്ച് ഓവറില് ടീം സ്കോര് 100 കടത്തി ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ ടീം സെഞ്ച്വറി റെക്കോര്ഡും സ്വന്തമാക്കി. ഒടുവില് വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള് 202 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. 163 റണ്സുമായി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും 18 റണ്സുമായി റിങ്കു സിങ്ങുമാണ് ക്രീസില്.ALSO READ: മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും നിരാശപ്പെടുത്തി, ടി20യിൽ റുതുരാജ് തീരെ മോശം, ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുന്നതിൽ ചെന്നൈ ആരാധകർക്ക് അതൃപ്തി