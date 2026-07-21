അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ടീമിനെ നയിക്കാൻ ബാബർ യോഗ്യൻ, പാകിസ്ഥാന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലിവിളി ഫിറ്റ്നസെന്ന് ഹെഡ് കോച്ച് സർഫറാസ് അഹമ്മദ്
- ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല, ഗില്ലിനെയും ഗംഭീറിനെയും ഉന്നം വെച്ച് ശാർദൂൽ താക്കൂർ
- 2 ടെസ്റ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തല്ലിയോടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്, പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു
- ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഫീൽഡിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ സാറ ടെയ്ലർ എത്തുന്നു, ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പുതിയ ദൗത്യം
- ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ധാക്കയിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാനെ ടെസ്റ്റിൽ തകർത്തുവിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ്
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 13 അംഗ ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഹോം സീസണ് നഷ്ടപ്പെട്ട സീനിയര് പേസര്മാരായ ജോഷ് ഹേസല്വുഡ്, പാറ്റ് കമ്മിന്സ് എന്നിവരും സ്പിന്നര് നേഥന് ലിയോണും ടീമില് തിരിച്ചെത്തി.ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതല് ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെയാണ് നടക്കുക.
വേള്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനലില് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില് അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളില് 21ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള് വരെ കളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജോഷ് ഹേസല്വുഡും നഥാന് ലിയോണും ടീമില് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില് ലിയോണിന് നിരവധി മത്സരങ്ങള് നഷ്ടമായിരുന്നു.പരിക്കേറ്റ് മാറിനിന്നിരുന്ന സീനിയര് താരങ്ങള്ക്ക് പകരം വന്ന യുവതാരങ്ങല് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സെലക്ടര്മാര് പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെയാണ് തിരെഞ്ഞെടുത്തത്.
ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയന് ടീം : പാറ്റ് കമ്മിന്സ്(ക്യാപ്റ്റന്), സ്കോട്ട് ബൊളണ്ട്, അലക്സ് ക്യാരി, കാമറൂണ് ഗ്രീന്, ജോഷ് ഹേസല്വുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീസ്, മാര്നസ് ലബുഷെയ്ന്, നഥാന് ലിയോണ്, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക്,ജേക്ക് വെതര്ഹെഡ്, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റര്