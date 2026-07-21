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  4. Crictet australia announces squad for test series against bangladesh
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (17:37 IST)

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും

Cricket Australia, Test Series, World Test championship, Bangladesh vs Australia, Pat cummins, Josh hazelwood
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (17:08 IST)
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ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 13 അംഗ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹോം സീസണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സീനിയര്‍ പേസര്‍മാരായ ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ്, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് എന്നിവരും സ്പിന്നര്‍ നേഥന്‍ ലിയോണും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി.ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെയാണ് നടക്കുക.
 
വേള്‍ഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 21ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ വരെ കളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡും നഥാന്‍ ലിയോണും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ലിയോണിന് നിരവധി മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു.പരിക്കേറ്റ് മാറിനിന്നിരുന്ന സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം വന്ന യുവതാരങ്ങല്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സെലക്ടര്‍മാര്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെയാണ് തിരെഞ്ഞെടുത്തത്.
 
ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീം : പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്(ക്യാപ്റ്റന്‍), സ്‌കോട്ട് ബൊളണ്ട്, അലക്‌സ് ക്യാരി, കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍, ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീസ്, മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍, നഥാന്‍ ലിയോണ്‍, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക്,ജേക്ക് വെതര്‍ഹെഡ്, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റര്‍
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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