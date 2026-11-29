സെഞ്ചുറിയിൽ മാത്രമല്ല, ഡക്കിലും ജയ്സ്വാളിന് റെക്കോർഡ്, സേന രാജ്യങ്ങളിൽ നാലിലും പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്!
ന്യൂസിലന്ഡില് ജയ്സ്വാളിന്റെ ആദ്യത്തേതും ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ എട്ടാമത്തെയും ഡക്കാണിത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതോടെ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിംഗ് താരം യശ്വസി ജയ്സ്വാള്. ക്രൈറ്റ് ചര്ച്ച് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഓപ്പണിങ്ങില് കെ രാഹുലിനൊപ്പം ഇന്നിങ്ങ്സ് ആരംഭിച്ച ജയ്സ്വാള് ആദ്യ ഓവറില് അഞ്ച് പന്തുകള് നേരിട്ട ശേഷം ആറാം പന്തില് കിവീസ് പേസര് മാറ്റ് ഹെന്റിക്ക് മുന്നില് ബൗള്ഡാവുകയായിരുന്നു.
ന്യൂസിലന്ഡില് ജയ്സ്വാളിന്റെ ആദ്യത്തേതും ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ എട്ടാമത്തെയും ഡക്കാണിത്. നേരത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജയ്സ്വാള് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറെന്ന നിലയില് 4 സേന രാജ്യങ്ങളിലും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് ഓപ്പണറായി ജയ്സ്വാള് മാറി. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും 2 വീതം ഡക്കുകള് ജയ്സ്വാളിനുണ്ട്. ന്യൂസിലന്ഡില് 2 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് ജയ്സ്വാളിന്റെ ആദ്യ ഡക്കുണ്ടായത്.
ഡബ്യു വി രാമന്,നവ് ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു, പാര്ഥീവ് പട്ടേല് ശിഖര് ധവാന് എന്നീ ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിങ് താരങ്ങളും ഇതിന് മുന്പ് ന്യൂസിലന്ഡില് ടെസ്റ്റില് ഡക്കായി പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ഡബ്യു വി രാമന് ഒന്നില് കൂടുതല് തവണ ന്യൂസിലന്ഡില് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണറായി ഏറ്റവും കൂടുതല് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ റെക്കോര്ഡ് വിരേന്ദര് സെവാഗിന്റെ പേരിലാണ്. 98 മത്സരങ്ങളിലായി 168 തവണ ഇന്നിങ്ങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്ത സെവാഗ് 15 തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.
പങ്കജ് റോയ്(14), സുനില് ഗവാസ്കര്(11), നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു(9) എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയില് സെവാഗിന് പിന്നിലുള്ളത്. 33 ടെസ്റ്റുകളിലെ 59 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ ജയ്സ്വാള് 8 തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: 'പാവം സിറാജ് അപ്പോഴും പുറത്ത്'; കൺകഷൻ സബ് ആയി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഇറങ്ങി, ആകാശ് ദീപിനെ കയറ്റി