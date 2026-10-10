ഡർബനിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അടിതെറ്റുന്നു; കളി പിടിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
South Africa vs Australia
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഡർബനിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പതറുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.
ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ 187-6 എന്ന നിലയിലാണ്. 115 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത മാത്യു റെൻഷ, 72 പന്തിൽ 33 റൺസുമായി നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.
മർനസ് ലബുഷെയ്ൻ (58 പന്തിൽ 37), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (53 പന്തിൽ 25) എന്നിവരും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തി. നിക് മാഡിൻസൺ (പൂജ്യം), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (9), ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റർ (നാല്), അലക്സ് കാരി (14) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി മാർക്കോ യാൻസൺ, വിയാൻ മൾഡർ, ആന്റിച്ച് നോർക്കേ എന്നിവർ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ നേടി.