നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് ധ്രുവ് ജുറൽ; ഇന്ത്യ 246 ന് ഓൾഔട്ട്, കിവീസിന് 110 റൺസ് ലീഡ്
Dhruv Jurel
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 246 ന് ഓൾഔട്ട്. രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നലെ കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസായിരുന്നു. മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് ധ്രുവ് ജുറൽ നടത്തിയ ചെറുത്തിനിൽപ്പാണ് ഇന്ത്യയെ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്.
170 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജുറൽ 14 ഫോറുകളോടെ 88 റൺസ് നേടി. 52 പന്തിൽ 29 റൺസുമായി ആകാശ് ദീപ് ജുറലിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഗുർനൂർ ബ്രാർ 46 പന്തുകളിൽ 10 റൺസെടുത്തു. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (പൂജ്യം), കെ.എൽ.രാഹുൽ (80 പന്തിൽ 25), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (20 പന്തിൽ 21), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (29 പന്തിൽ 17), റിഷഭ് പന്ത് (39 പന്തിൽ 23), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (60 പന്തിൽ 10) എന്നിവരെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നിവരെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നലെ നഷ്ടമായിരുന്നു.
ന്യൂസിലൻഡിനായി കെയ്ൽ ജാമിസൺ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മാറ്റ് ഹെൻറി, നഥാൻ സ്മിത്ത്, ജേക്കബ് ഡഫി എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആതിഥേയർ 356 ന് ഓൾഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു. ടോം ബ്ലണ്ടൽ 211 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. ടോം ലാതം 128 പന്തിൽ 59 റൺസെടുത്തു. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (67 പന്തിൽ 36), ഡെവൻ കോൺവെ (79 പന്തിൽ 31), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (74 പന്തിൽ 31), നഥാൻ സ്മിത്ത് (45 പന്തിൽ 26) എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളും കിവീസിന്റെ ടോട്ടലിൽ നിർണായകമായി. Also Read: അവാർഡ് പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഷക്കീല ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത്: സലിം കുമാർ