കിവീസ് പേസർമാർ കളം നിറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഉരുകുന്നു; ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, 240 റൺസ് പിന്നിൽ
ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ പതറുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 356 ൽ നിന്ന് 240 റൺസ് അകലെയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 45 പന്തിൽ ഏഴ് റൺസുമായി ധ്രുവ് ജുറലാണ് ക്രീസിൽ. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (പൂജ്യം), കെ.എൽ.രാഹുൽ (80 പന്തിൽ 25), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (20 പന്തിൽ 21), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (29 പന്തിൽ 17), റിഷഭ് പന്ത് (39 പന്തിൽ 23), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (60 പന്തിൽ 10) എന്നിവരെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി.
കിവീസിനായി കെയ്ൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി എന്നിവർ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നഥാൻ സ്മിത്തിനും മാറ്റ് ഹെൻറിക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആതിഥേയർ 356 ന് ഓൾഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു. ടോം ബ്ലണ്ടൽ 211 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. ടോം ലാതം 128 പന്തിൽ 59 റൺസെടുത്തു. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (67 പന്തിൽ 36), ഡെവൻ കോൺവെ (79 പന്തിൽ 31), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (74 പന്തിൽ 31), നഥാൻ സ്മിത്ത് (45 പന്തിൽ 26) എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളും കിവീസിന്റെ ടോട്ടലിൽ നിർണായകമായി.
ഇന്ത്യക്കായി ആകാശ് ദീപ് 31.3 ഓവറിൽ 99 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അൻഷുൽ കംബോജിനും ഗുർനൂർ ബ്രാറിനും രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും ഇല്ല.