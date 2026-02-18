ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
T20 Worldcup 2026 : സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടി20 ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ വിജയം നേടി നേപ്പാൾ

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ നേപ്പാളിനായി ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി 23 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 50 റണ്‍സ് നേടി ടോപ് സ്‌കോററായി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:37 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തില്‍ സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനെതിരെ 7 വിക്കറ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി നേപ്പാള്‍. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡ് 170/7 എന്ന സ്‌കോര്‍ നേടിയപ്പോള്‍ 19.2 ഓവറില്‍ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് നേപ്പാള്‍ വീജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. 45 പന്തില്‍ 71 റണ്‍സെടുത്ത മൈക്കള്‍ ജോണ്‍സ്, 27 റണ്‍സെടുത്ത ജോര്‍ജ് മുന്‍സേ എന്നിവരാണ് സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനെ 170 റണ്‍സിലെത്തിച്ചത്.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ നേപ്പാളിനായി ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി 23 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 50 റണ്‍സ് നേടി ടോപ് സ്‌കോററായി. കുശല്‍ ഭര്‍ട്ടല്‍(43), ആസിഫ് ഷെയ്ഖ്(33), ഗുല്‍ഷന്‍ ഷാ(24*) എന്നിവരും നേപ്പാളിനായി തിളങ്ങി. സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനായി മൈക്കിള്‍ ലീസെക് 3 വിക്കറ്റ് നേടി.


