ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇമ്രാൻ ഖാന് അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം: പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ഗാവസ്കറും കപിൽ ദേവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:20 IST)
പാകിസ്ഥാനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മുന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസവുമായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ(73) ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന് അടിയന്തിര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ കപില്‍ ദേവ്, സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ അടക്കമുള്ള 14 മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് കൈമാറി.

പാകിസ്ഥാനിലെ അദിയാല ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ വലതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി 85 ശതമാനത്തോളം നഷ്ടമായെന്നാണ് പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. മാസങ്ങളായി കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ജയില്‍ അധികൃതര്‍ ഇത് അവഗണിച്ചുവെന്ന് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ പാക് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉമ്രാന്‍ ഖാനൊപ്പം കളിച്ചവരും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമെന്ന നിലയില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുമായ താരങ്ങളാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പുവെച്ച നിവേദനം അയച്ചത്.


ഓസീസ് മുന്‍ നായകനായ ഗ്രെഗ് ചാപ്പലാണ് മുന്‍ കളിക്കാരെ ചേര്‍ത്ത് നിവേദനം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ കപില്‍ ദേവ്, സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ ഇയാന്‍ ചാപ്പല്‍,അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍, സ്റ്റീവ് വോ,കിം ഹ്യൂസ്, ബെലിന്‍ഡ ക്ലാര്‍ക്ക്,മൈക്കല്‍ അതേര്‍ട്ടണ്‍, നാസര്‍
ഹുസൈന്‍, ഡേവിഡ് ഗവര്‍, മൈക്കര്‍ ബ്രിയര്‍ലി, ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ്, ജോണ്‍ റൈറ്റ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും നിവേദനത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിവേദനത്തില്‍ മുന്‍ പാക് താരങ്ങളാരും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല.



നിലവില്‍ പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഏറെ സങ്കീര്‍ണ്ണമാണെങ്കിലും, മാനുഷിക പരിഗണന നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഇമ്രാന്‍ ഖാന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ പാക് ഭരണകൂടം തയ്യാറാകണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ കാഴ്ചശക്തി നശിച്ചെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നിവേദനത്തില്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെ മുന്‍ പാക് താരങ്ങളായ വസീം അക്രം, വഖാര്‍ യൂനിസ്, ഷാഹിദ് അഫ്രീദി എന്നിവര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന് ചികിത്സ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നിലവില്‍ 31 വര്‍ഷത്തെ തടവുശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.


