ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
T20 Worldcup 2026 : 7 ടീമുകൾ റെഡി, അവസാന ടീമായി സൂപ്പർ എട്ടിൽ കയറാൻ പാകിസ്ഥാൻ, നിർണായക മത്സരം ഇന്ന്

പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ന് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ യുഎസ്എയാകും സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെത്തുക.

Pakistan team
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:24 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിര്‍ണായക മത്സരത്തിനായി പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. നിലവില്‍ സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ 7 ടീമുകള്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ സ്ഥാനം നേടാന്‍ നമീബിയക്കെതിരെ ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന് ആവശ്യമായുള്ളത്. ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, സിംബാബ്വെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക,ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലന്‍ഡ് എന്നീ ടീമുകളാണ് സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ ഇതുവരെ ഇടം നേടിയവര്‍.

ഇന്ന് നമീബിയക്കെതിരെ വിജയിക്കാനായാല്‍ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഇടം പിടിക്കും. പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ന് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ യുഎസ്എയാകും സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെത്തുക. പാകിസ്ഥാന്‍ തോല്‍ക്കുകയും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനും സൂപ്പര്‍ എട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്.


മഴ കാരണം മത്സരം റദ്ദായാല്‍ സാങ്കേതിക സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും, വിജയം വഴിയാക്കി യോഗ്യത നേടാനാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ നേരിട്ട പരാജയത്തോടെ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാമ്പ്.



