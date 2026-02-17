ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
കളി സിംബാബ്‌വേയും അയർലൻഡും തമ്മിൽ, നെഞ്ചിടിപ്പ് പക്ഷേ ഓസീസിന്, വല്ലാത്ത ഗതികേടെന്ന് ആരാധകർ

Why zimbabwe vs Ireland match is crucial for australia
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:39 IST)
ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സിംബാബ്വെ- അയര്‍ലന്‍ഡ് പോരാട്ടത്തില്‍ കണ്ണും നട്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയ. മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്മാരാണെങ്കിലും ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിറം മങ്ങിയ ഓസീസ് സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെയും ശ്രീലങ്കക്കെതിരെയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലാണുള്ളത്. നിലവില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ രണ്ടാമതുള്ള ഓസീസിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ സിംബാബ്വെ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമെ ലോകകപ്പില്‍ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുകയുള്ളു.

ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും മുന്നേറാന്‍ നിലവില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനും സിംബാബ്വെയ്ക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരം നിര്‍ണായകമാണ്. സിംബാബ്വെ ഇന്ന് വിജയിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് സൂപ്പര്‍ 8 സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാം. അയര്‍ലന്‍ഡ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റാകും ഗ്രൂപ്പില്‍ നിര്‍ണായകമാവുക.
ഇന്ന് സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ അയര്‍ലന്‍ഡ് വിജയിക്കുകയും ഒമാനെതിരെ മികച്ച റണ്‍റേറ്റില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യാനായാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് മുന്നില്‍ പുതിയ സാധ്യത തുറക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ മത്സരം അയര്‍ലന്‍ഡും സിംബാബ്വെയും തമ്മിലാണെങ്കിലും നെഞ്ചിടിക്കുന്നത് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കാണ്.


