യുവരാജിന്റെ സെഞ്ചുറി പാഴായി, കാനഡയെ തകര്‍ത്ത് കിവികള്‍ സൂപ്പര്‍ 8-ല്‍, 8 വിക്കറ്റ് വിജയം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:38 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണ്ണായക പോരാട്ടത്തില്‍ കാനഡയെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്ത് ന്യൂസിലന്‍ഡ് സൂപ്പര്‍ 8 ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാനഡ യുവരാജ് സംറയുടെ സെഞ്ചുറിയുറ്റെ മികവില്‍ 173 റണ്‍സെടുത്തെങ്കിലും ദുര്‍ബലമായ കാനഡ ബൗളിംഗിനെതിരെ 15.1 ഓവറില്‍ തന്നെ കിവികള്‍ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ് ,രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരുടെ അര്‍ധസെഞ്ചുറികളാണ് കിവികള്‍ക്ക് അനായാസവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാനഡയ്ക്കായി 65 പന്തില്‍ 110 റണ്‍സുമായി യുവതാരമായ യുവരാജ് സംറ തിളങ്ങിയിരുന്നു. 36 റണ്‍സുമായി ക്യാപ്റ്റന്‍ ദില്‍പ്രീത് ബാജ്വ യുവരാജിന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നല്‍കിയത്. 174 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ന്യൂസിലന്‍ഡിന് തുടക്കം തന്നെ 2 വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായെങ്കിലും രചിന്‍- ഫിലിപ്‌സ് സഖ്യം അനായാസ വിജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചു. 73 പന്തില്‍ 146 റണ്‍സാണ് ഈ സഖ്യം സ്വന്തമാക്കിയത്.


