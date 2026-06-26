Women's T20 Worldcup : ചരിത്രം കുറിച്ച് എൻ ശ്രീ ചരണി, ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് സെമിസാധ്യതകൾ സജീവമാക്കി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ

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ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്ണായകമത്സരത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് വനിതകളെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 136 റണ്സാണെടുത്തത്. 16.5 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി. 34 പന്തില് 53 റണ്സെടുത്ത ഷെഫാലി വര്മയാണ് ഇന്ത്യന് നിരയിലെ ടോപ്പ് സ്കോറര്. ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് 15 പന്തില് 26 റണ്സും യസ്തിക ഭാട്ടിയ 18 പന്തില് 23 റണ്സും നേടി.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്നിങ്ങ്സ് 136 റണ്സിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാരില് 28 റണ്സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രാധാ യാധവും 21 റണ്സ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ശ്രീചരണിയുമാണ് തിളങ്ങിയത്. 2 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ശ്രീചരണിയുടെ ലോകകപ്പിലെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം പന്ത്രണ്ടായി ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ ഐസിസി വനിതാ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില് ഒരു സിംഗിള് എഡിഷനില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തുന്ന ഇന്ത്യന് ബൗളര് എന്ന റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം താരം സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
ഈ ലോകകപ്പ് എഡിഷനില് ഉടനീളം ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് ടേക്കര് ശ്രീ ചരണി ആയിരുന്നു. പവര്പ്ലേകളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ഒരുപോലെ പന്തെറിയാന് കെല്പ്പുള്ള താരം ടൂര്ണമെന്റിലെ 4 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 2020ലെ ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യന് ലെഗ് സ്പിന്നറായ പൂനം യാദവ് സ്ഥാപിച്ച റെക്കോര്ഡാണ് താരം മറികടന്നത്.ALSO READ: India vs Bangladesh : വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: സെമിഫൈനൽ സ്വപ്നവുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ