T20 Worldcup 2026 : ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഘോഷനിമിഷം, വിജയം ആധികാരികം, ഒരൊറ്റ ജയം, സെമിഫൈനൽ അരിക

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:00 IST)
സൂപ്പര് എട്ടിലെ നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് സിംബാബ്വെയെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 257 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 184 റണ്സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു. ഇതോടെ 72 റണ്സിന്റെ വമ്പന് വിജയം കുറിക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഒരൊറ്റ വിജയം കൂടി സ്വന്തമാക്കാനായാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമിഫൈനല് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ തകര്ന്നടിഞ്ഞ ബാറ്റിംഗ് നിരയല്ല ഇന്നലെ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ കാണാനായത്. ഇടം കയ്യന്മാര്ക്കെതിരായ സ്പിന് ആക്രമണത്തെ തകര്ക്കാനായി ഓപ്പണിംഗില് സഞ്ജു സാംസണെ ഇന്ത്യ ഇറക്കിയത് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് തന്നെ പുത്തന് ഉണര്വ് നല്കി. പവര്പ്ലേയില് അഭിഷേക്- സഞ്ജു സഖ്യം മികച്ച തുടക്കം നല്കിയതോടെ പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ബാറ്റര്മാരെല്ലാം കത്തിക്കയറി. നിര്ണായകമായ സെമി, ഫൈനല് മത്സരങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് അഭിഷേക് ശര്മ, തിലക് വര്മ എന്നിവര് ഫോം വീണ്ടെടുത്തത് ഇന്ത്യന് നിരയ്ക്ക് പുത്തനുണര്വായി.
സഞ്ജു ഓപ്പണിങ് റോളിലെത്തിയതോടെ തിലക് മധ്യനിരയില് ഫിനിഷര് റോളിലേക്ക് മാറി. ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും ഇതേ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിനെ തന്നെയാകും ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കുകയെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് നിരയില് അഭിഷേക് ശര്മ 30 പന്തില് 55 റണ്സും സൂര്യകുമാര് യാദവ് 13 പന്തില് 33 റണ്സും ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 23 പന്തില് 50 റണ്സും തിലക് വര്മ 16 പന്തില് 44 റണ്സുമായും തിളങ്ങി. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ബ്രയന് ബെന്നറ്റ് 59 പന്തില് 97 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.