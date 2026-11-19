ഷൂട്ടിംഗ് താരം വിദർശ കെ. വിനോദിന് സർക്കാർ ജോലി; കായിക ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമനം
ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് ഇരട്ട വെള്ളി മെഡല് നേടി കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ മലയാളി ഷൂട്ടിംഗ് താരം വിദര്ശ കെ. വിനോദിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജോലി. കായിക യുവജനകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായാണ് വിദര്ശയ്ക്ക് നിയമനം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇന്ന് (നവംബര് 19) കൈമാറും.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിനിയായ വിദര്ശ, 2026 ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകള് നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റര് എയര് റൈഫിള് ടീം ഇനത്തിലും, വനിതകളുടെ 50 മീറ്റര് റൈഫിള് ത്രീ പൊസിഷന്സ് ടീം ഇനത്തിലുമാണ് വിദര്ശ വെള്ളി നേടിയത്. ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗില് മെഡല് നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും വിദര്ശ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
കേരളത്തില് തന്നെ തുടരാനാണ് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജോലി നല്കിയാല് തീര്ച്ചയായും സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിദര്ശ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കായിക നേട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള അര്ഹമായ അംഗീകാരമായാണ് സര്ക്കാര് ഈ നിയമനം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില് കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടിയായ 'മയങ്ങില്ല കേരളം' കാമ്പെയ്നിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര് കൂടിയാണ് വിദര്ശ.