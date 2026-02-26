വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യ പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ തീരുമാനിക്കുക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വിൻഡീസ് പോരാട്ടം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിച്ചാൽ തിലക് തുടർന്നേക്കും

വിന്‍ഡീസാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ തന്നെ നേടേണ്ടതായി വരും.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:51 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെ നിര്‍ണായക പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനില്‍ തീരുമാനമാവുക ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാകുമെന്ന് സൂചന.
ഇന്ന് 3 മണിക്ക് നടക്കുന്ന
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചാല്‍ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമിഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേടാനാകും. എന്നാല്‍ വിന്‍ഡീസാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ തന്നെ നേടേണ്ടതായി വരും.


അതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്ന് വൈകീട്ട് 7ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ- സിംബാബ്വെ മത്സരത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനമാകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വിന്‍ഡീസ് മത്സരം സൃഷ്ടിക്കുക. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ താരതമ്യേന ദുര്‍ബലരായ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ നിലവിലെ ടീമിന് ഒരു അവസരം കൂടി ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് അനുവദിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയും തിലക് വര്‍മയും ടീമില്‍ തുടരും. എന്നാല്‍ വിന്‍ഡീസ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇടം കൈ- വലം കൈ കോമ്പിനേഷന്‍ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കും.


7 ഇടം കയ്യന്മാരുമായി മത്സരത്തിലിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സമീപനത്തെ എതിരാളികള്‍ മുതലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതേ കോമ്പിനേഷനില്‍ ഇറങ്ങി ശരാശരി പ്രകടനം നടത്തിയാല്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ശക്തമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാല്‍ തിലക് അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് നല്‍കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അഭിഷേകിനും തിലകിനും താളം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഒരവസരം കൂടി സൂര്യ ഒരുക്കിയേക്കും. എന്നാല്‍ മത്സരഫലം മറിച്ചാണെങ്കില്‍ ഈ റിസ്‌ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സൂര്യ ധൈര്യം കാണിക്കില്ല.



