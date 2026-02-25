Sanju Samson : നെറ്റ്സിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നടത്തി സഞ്ജുവും ഇഷാനും, വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ഐസിസി

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:20 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടിലെ നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് നാള ഇന്ത്യ സിംബാബ്വെയെ നേരിടും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോറ്റേറ്റ കനത്ത തോല്വിയില് നിന്നും തിരിച്ചുവരാന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ വലിയ വിജയം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ചെന്നൈ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില് മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ഇന്ത്യന് ടീം പരിശീലനം നടത്തിയത്.
അഭിഷേക് ശര്മയും തിലക് വര്മയും മുന്നിരയില് നിറം മങ്ങിയതോടെ നിര്ണായക മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് മാറ്റം വരുത്തുമോ എന്നതാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ നെറ്റ്സില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളായ സഞ്ജു സാംസണും ഇഷാന് കിഷനും പ്രത്യേക ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ഐസിസി പങ്കുവെച്ചു. നെറ്റ്സില് വമ്പന് അടികളോടെയാണ് ഇരുവരും പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഇതോടെ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ സഞ്ജു ടീമിലിടം പിടിക്കുമെന്നാണ് ആരാധക പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ടീമിലിടം നേടാതെ പോയ അക്ഷര് പട്ടേലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് സെഷനില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം പിതാവ് ഖന്ചന്ദ് സിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടര്ന്ന് റിങ്കു സിംഗ് ടീം വിട്ടു. അടുത്ത മത്സരത്തില് റിങ്കു കളിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.