ലങ്കൻ കരുത്തിനെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് കിവീസ് : 61 റൺസ് വിജയവുമായി സെമിപ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി ന്യൂസിലൻഡ്

കൊളംബോ|
അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:59 IST)
കൊളംബോ: ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പില് ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയെ 61 റണ്സിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കിവികള്.
സൂപ്പര് എട്ടിലെ ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനോട് 61 റണ്സിന് കീഴടങ്ങിയതോടെ ലങ്കന് പട ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. വിജയത്തോടെ ന്യൂസിലന്ഡ് സെമി ഫൈനല് സാധ്യതകള് സജീവമാക്കി.
ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീലങ്കന് തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കിവീസിന്റെ തുടക്കം. ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് സാന്റ്നറുടെ പക്വതയാര്ന്ന ഇന്നിങ്സാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെ വലിയ തകര്ച്ചയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 26 പന്തില് നിന്ന് 47 റണ്സെടുത്ത സാന്റ്നര് ടീം സ്കോര് 168-ല് എത്തിക്കുന്നതില് നിര്ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഓപ്പണര് ഫിന് അലന് (23), രചിന് രവീന്ദ്ര (32) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട
പ്രകടനം നടത്തി. ഇതോടെ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് 168 റണ്സിലെത്തിയത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി മഹീഷ തീക്ഷണയും ദുഷ്മന്ത ചമീരയും 3 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
169 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ആദ്യ പന്തില് തന്നെ ടീമിലെ പ്രധാനബാറ്ററായ പതും നിസങ്കയുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. മാറ്റ് ഹെന്റി എറിഞ്ഞ ഇന്നിങ്സിലെ ആദ്യ പന്തില് തന്നെ ഓപ്പണര് പാത്തും നിസ്സാങ്ക ക്ലീന് ബൗള്ഡായി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ കിവീസ് ബൗളര്മാര് ലങ്കയെ 29 റണ്സിന് നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. മധ്യനിരയില് കാമിന്ദു മെന്ഡിസ് (31) പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് പിന്തുണ നല്കാന് ആരുമുണ്ടായില്ല. ദുനിത് വെല്ലലഗെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മെന്ഡിസ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള് ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ കൃത്യതയാര്ന്ന ബൗളിംഗിന് മുന്നില് അസ്തമിച്ചു. നിശ്ചിത 20 ഓവര് പൂര്ത്തിയായപ്പോള് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 107 റണ്സ് എടുക്കാനേ ലങ്കയ്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതോടെ സ്വന്തം മണ്ണില് ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങള് അവസാനിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനവും നായകന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവുമാണ് കിവികള്ക്ക് ആധികാരിക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനം സെമി ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതില് ന്യൂസിലന്ഡിന് നിര്ണ്ണായകമാകും.