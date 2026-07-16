  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Shubman Gill May Miss Cardiff ODI Shreyas Iyer Under Pressure India ODI Transition Report
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (10:29 IST)

കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!

Shubman Gill Miss Cardiff ODI
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (10:32 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അടുത്ത ഏകദിന മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില്‍ പുതിയ പ്രതിസന്ധി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 75 പന്തില്‍ 80 റണ്‍സ് നേടി നില്‍ക്കെ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ മടങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഗില്‍ ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.
 
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ എന്നീ സീനിയര്‍ താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ചീഫ് സെലക്ടറായ അജിത് അഗാര്‍ക്കറും പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറും. അതിനാല്‍ തന്നെ ഗില്ലിന് പകരം നായകനെ തേടുമ്പോള്‍ ശ്രേയസിനാകും ഇന്ന് നറുക്ക് വീഴുക.
 
ഐപിഎല്ലില്‍ നായകനെന്ന രീതിയില്‍ മികവ് തെളിയിച്ച താരമാണെങ്കിലും 2026ലെ ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ ശ്രേയസ് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീം നായകനെന്ന നിലയിലും ശ്രേയസ് പരാജയമായിരുന്നു. നിലവില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി എന്നിവര്‍ നായകരെന്ന നിലയില്‍ പരിചയസമ്പന്നരാണ്. എന്നാല്‍ ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടമെന്ന പരിഗണന നല്‍കി ശ്രേയസാകും ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഗില്ലിന് പകരം ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചേക്കും. രോഹിത്തിനൊപ്പം ഇഷാനായിരിക്കും ഇതോടെ ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ഇറങ്ങുക.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

Lionel Messi: ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും മെസിയിലേക്ക്?

Lionel Messi: ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും മെസിയിലേക്ക്?Lionel Messi: ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഗോൾഡൻ ബോളും ഒന്നിച്ച് നേടുകയെന്ന അപൂർവതയിലേക്ക് അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസി അടുക്കുന്നു. ഫൈനലും ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനലും ശേഷിക്കെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ബോൾ മെസി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!

കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അടുത്ത ഏകദിന മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില്‍ പുതിയ പ്രതിസന്ധി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 75 പന്തില്‍ 80 റണ്‍സ് നേടി നില്‍ക്കെ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ മടങ്ങിയിരുന്നു.

'ആനമണ്ടത്തരം'; അർജന്റീനയ്ക്കു മുന്നിൽ ചാവാൻ നിന്നുകൊടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധം

'ആനമണ്ടത്തരം'; അർജന്റീനയ്ക്കു മുന്നിൽ ചാവാൻ നിന്നുകൊടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധംഒരു ഗോൾ ലീഡ് പിടിച്ച ശേഷം അർജന്റീനയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തത്. ഏത് വമ്പൻ ടീമിനോടും അവസാന വിസിൽ വരെ പോരടിച്ചുനിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ള അർജന്റീനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് തന്ത്രം പിഴച്ചു.

തോറ്റു, കലിപ്പടങ്ങാതെ ബെല്ലിങ്ഹാം: വാലന്റൈന്‍ ബാര്‍ക്കോയുമായി തര്‍ക്കം, മത്സരത്തിന് ശേഷം മൈതാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍!

തോറ്റു, കലിപ്പടങ്ങാതെ ബെല്ലിങ്ഹാം: വാലന്റൈന്‍ ബാര്‍ക്കോയുമായി തര്‍ക്കം, മത്സരത്തിന് ശേഷം മൈതാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍!ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അര്‍ജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില്‍ നടന്ന ആവേശകരമായ സെമിഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷവും മൈതാനത്ത് കളിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ കയ്യാങ്കളി. മത്സരത്തിന് ശേഷം ആഘോഷപ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുകയായിരുന്ന അര്‍ജന്റീന്‍ താരങ്ങള്‍ക്കരികിലായിരുന്നു ബെല്ലിങ്ഹാം.

Lionel Messi: ദൈവവും ചെകുത്താനും സ്വർഗവും നരകവും, 'അത്ഭുത മെസി'

Lionel Messi: ദൈവവും ചെകുത്താനും സ്വർഗവും നരകവും, 'അത്ഭുത മെസി'Lionel Messi: ' ഇംഗ്ലണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ഇടംകാലിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ കാണാൻ പോകുന്നു,' ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു തലേന്ന് വിഖ്യാത ഫുട്‌ബോളറായിരുന്ന സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ചെറിയൊരു പഴുത് കിട്ടിയാൽ കരുണയില്ലാതെ കടന്നുകയറി എതിർപാളയം ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന മെസിയെ സ്ലാട്ടൻ പലവട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒടുക്കം അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു, രണ്ട് അസിസ്റ്റുകൾ, നാല് അവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ, പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയത് 13 തവണ, ഡ്രിബിളുകളുടെ എണ്ണം 20...! ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ സർവ്വം മെസി മയം..!