കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!

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ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അടുത്ത ഏകദിന മത്സരത്തിന് മുന്പായി ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില് പുതിയ പ്രതിസന്ധി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് 75 പന്തില് 80 റണ്സ് നേടി നില്ക്കെ പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ശുഭ്മാന് ഗില് മടങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോള് ഗില് ആദ്യ ഇലവനില് ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് കോലി, രോഹിത് ശര്മ എന്നീ സീനിയര് താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യന് ടീം ചീഫ് സെലക്ടറായ അജിത് അഗാര്ക്കറും പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറും. അതിനാല് തന്നെ ഗില്ലിന് പകരം നായകനെ തേടുമ്പോള് ശ്രേയസിനാകും ഇന്ന് നറുക്ക് വീഴുക.
ഐപിഎല്ലില് നായകനെന്ന രീതിയില് മികവ് തെളിയിച്ച താരമാണെങ്കിലും 2026ലെ ഐപിഎല് സീസണില് ശ്രേയസ് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീം നായകനെന്ന നിലയിലും ശ്രേയസ് പരാജയമായിരുന്നു. നിലവില് രോഹിത് ശര്മ, വിരാട് കോലി എന്നിവര് നായകരെന്ന നിലയില് പരിചയസമ്പന്നരാണ്. എന്നാല് ട്രാന്സിഷന് ഘട്ടമെന്ന പരിഗണന നല്കി ശ്രേയസാകും ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാന് സാധ്യത. ഗില്ലിന് പകരം ഇഷാന് കിഷന് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചേക്കും. രോഹിത്തിനൊപ്പം ഇഷാനായിരിക്കും ഇതോടെ ഓപ്പണിങ്ങില് ഇറങ്ങുക.
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Lionel Messi: ' ഇംഗ്ലണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ഇടംകാലിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ കാണാൻ പോകുന്നു,' ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു തലേന്ന് വിഖ്യാത ഫുട്ബോളറായിരുന്ന സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ചെറിയൊരു പഴുത് കിട്ടിയാൽ കരുണയില്ലാതെ കടന്നുകയറി എതിർപാളയം ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന മെസിയെ സ്ലാട്ടൻ പലവട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒടുക്കം അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു, രണ്ട് അസിസ്റ്റുകൾ, നാല് അവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ, പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയത് 13 തവണ, ഡ്രിബിളുകളുടെ എണ്ണം 20...! ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ സർവ്വം മെസി മയം..!