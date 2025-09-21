India vs Pakistan, Super Fours: ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 21 സെപ്റ്റംബര് 2025 (20:15 IST)
India
vs Pakistan: ഏഷ്യ കപ്പ് സൂപ്പര് ഫോര് മത്സരത്തില് പാക്കിസ്ഥാനു ബാറ്റിങ്. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു.
ജസ്പ്രിത് ബുംറ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അഭിഷേക് ശര്മയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലും തന്നെയാണ് ഓപ്പണര്മാര്. സഞ്ജു ബാറ്റിങ് ഓര്ഡറില് അഞ്ചാമത്.
പ്ലേയിങ് ഇലവന്: അഭിഷേക് ശര്മ, ശുഭ്മാന് ഗില്, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, തിലക് വര്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, ശിവം ദുബെ, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേല്, കുല്ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി