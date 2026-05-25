ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങള് അവസാനിച്ചതോടെ ഐപിഎല് പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രങ്ങള് വ്യക്തമായി.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങള് അവസാനിച്ചതോടെ ഐപിഎല് പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രങ്ങള് വ്യക്തമായി. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനായത്. ആര്സിബി, എസ്ആര്ച്ച് ടീമുകള് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചതോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന ദിനം വരെ നീണ്ട് നിന്നത്. മെയ് 26 മുതലാണ് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള് ആരംഭിക്കുക.
മെയ് 26 : ആദ്യ ക്വാളിഫയറില് ആര്സിബി (1) ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെ(2) നേരിടും. ധര്മശാലയില് വെച്ച് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരിട്ട് ഫൈനലില് യോഗ്യത നേടും. പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിന് ക്വാളിഫയര് 2വില് വീണ്ടും ഒരു അവസരം ലഭിക്കും.
മെയ് 27 : എലിമിനേറ്റര് മത്സരം സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും രാജസ്ഥാന് റോയല്സും തമ്മില്. തോല്ക്കുന്ന ടീം പുറത്താകും. ജയിക്കുന്ന ടീം ക്വാളിഫയര് 2ലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില് വെച്ചാകും മത്സരം നടക്കുക.
മെയ് 29: ക്വാളിഫയര് 2. ക്വാളിഫയര് 1ല് പരാജയപ്പെട്ട ടീമും എലിമിനേറ്ററിലെ വിജയികളും ഫൈനല് ടിക്കറ്റിനായി മത്സരിക്കും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില് വെച്ചാകും മത്സരം.
മെയ് 31: ഫൈനല് മത്സരത്തില് ക്വളിഫയര് 1ലെയും ക്വാളിഫയര് 2വിലെയും വിജയികള് തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടും. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാകും ഫൈനല് മത്സരം.
IPL 2026 Play Off: നിർണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫിൽ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 30 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മുംബൈയ്ക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.