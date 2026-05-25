Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (11:08 IST)

ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചതോടെ ഐപിഎല്‍ പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചതോടെ ഐപിഎല്‍ പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനായത്. ആര്‍സിബി, എസ്ആര്‍ച്ച് ടീമുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചതോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന ദിനം വരെ നീണ്ട് നിന്നത്. മെയ് 26 മുതലാണ് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക.
 
 
മെയ് 26 : ആദ്യ ക്വാളിഫയറില്‍ ആര്‍സിബി (1) ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ(2) നേരിടും. ധര്‍മശാലയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരിട്ട് ഫൈനലില്‍ യോഗ്യത നേടും. പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിന് ക്വാളിഫയര്‍ 2വില്‍ വീണ്ടും ഒരു അവസരം ലഭിക്കും.
 
മെയ് 27 : എലിമിനേറ്റര്‍ മത്സരം സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സും തമ്മില്‍. തോല്‍ക്കുന്ന ടീം പുറത്താകും. ജയിക്കുന്ന ടീം ക്വാളിഫയര്‍ 2ലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില്‍ വെച്ചാകും മത്സരം നടക്കുക.
 
മെയ് 29: ക്വാളിഫയര്‍ 2. ക്വാളിഫയര്‍ 1ല്‍ പരാജയപ്പെട്ട ടീമും എലിമിനേറ്ററിലെ വിജയികളും ഫൈനല്‍ ടിക്കറ്റിനായി മത്സരിക്കും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില്‍ വെച്ചാകും മത്സരം.
 
മെയ് 31:  ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ക്വളിഫയര്‍ 1ലെയും ക്വാളിഫയര്‍ 2വിലെയും വിജയികള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാകും ഫൈനല്‍ മത്സരം.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

നിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില്‍ 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.

സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

ഒരു ഫിനിഷര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിച്ചത് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് തന്റെ സ്റ്റോറിയായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് വാര്‍ണര്‍ ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയത്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ സാധാരണയായി കാണുന്നത് പോലെ പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ടായാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടിലുള്ളത്.

Suryakumar Yadav: ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിൽ സമൂലമായ അഴിച്ചുപണിക്കു സാധ്യത. ഐപിഎലിൽ അമ്പേ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റും. പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ആയിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. അടുത്ത ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിനു പുതിയ നായകനായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുകയെന്ന് ഉറപ്പ്.

IPL 2026 Play Off: നിർണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫിൽ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 30 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മുംബൈയ്ക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഐസിസി വുമണ്‍സ് ടി20 ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ കിര്‍ക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ലോകകപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്.മുംബൈയില്‍ നിന്ന് യാത്രതിരിച്ച ടീമിന് ആവേശകരമായ യാത്രയയപ്പാണ് ആരാധകര്‍ നല്‍കിയത്.

ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന നായകനാണെങ്കിലും ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ സൂര്യയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമോ എന്ന നിലയില്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സംശയമുണ്ട്.