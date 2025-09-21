അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 21 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:17 IST)
ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പര് ഫോറില് പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്പായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര് അക്ഷര് പട്ടേലിന് പരുക്കേറ്റതാണ് ഇന്ത്യന് ക്യാമ്പിനെ അലട്ടുന്നത്.ഒമാന് ഇന്നിങ്ങ്സിലെ ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ പന്ത് ഒമാന് ബാറ്റര് ഹമ്മദ് മിര്സ കട്ട് ചെയ്ത് മിഡ് ഓഫീലേക്ക് പായിച്ചു. ഇത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തില് അക്ഷര് തലയിടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു.
പരുക്കേറ്റതിനെ തുടര്ന്ന് മൈതാനം വിട്ട താരം പിന്നീട് ഫീല്ഡില് ഇറങ്ങിയില്ല. ഒരോവര് മാത്രമാണ് അക്ഷര് മത്സരത്തില് പന്തെറിഞ്ഞത്.ബാറ്റിങ്ങില് 13 പന്തില് 3 ബൗണ്ടറികളും ഒരു സിക്സറും സഹിതം 26 റണ്സാണ് നേടിയത്.മധ്യനിരയില് ടീമിന്റെ നിര്ണായക താരമാണ് അക്ഷര്. താരത്തിന്റെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും താരം സുഖമായിരിക്കുമെന്നും മത്സരശേഷം ഇന്ത്യന് ഫീല്ഡിങ് കോച്ച് ടി ദിലീപ് അറിയിച്ചു.
അക്ഷര് കളിച്ചില്ലെങ്കില് കുല്ദീപ് യാദവ്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി എന്നീ 2 സ്പിന്നര്മാര് മാത്രമെ ഇന്ത്യന് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ഒരു പേസറെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. പാകിസ്ഥാനെതിരെ സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം.