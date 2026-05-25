അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Virat Kohli vs Travis Head: 'നിനക്ക് കൈ തരാൻ താൽപര്യമില്ല'; ഹെഡിനെ അവഗണിച്ച് കോലി (വീഡിയോ)
- യുഎസ് നാവികസേന മറീനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ഇറാൻ ഹാക്കർമാർ; പെന്റഗൺ കടുത്ത ആശങ്കയിൽ
- MI vs SRH : ബോംബെക്കാരാണോ, ഓടിച്ചുവിടണം, അടിച്ചുതകർത്ത് ഹെഡും അഭിഷേകും ക്ലാസനും, ഹൈദരാബാദിനെതിരെ തോൽവി
- തമിഴിലെത്തുമ്പോൾ എന്തിന് ഗ്ലാമറാസാകുന്നു, അനശ്വരയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ ആക്രമണം
- ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ മകള്ക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് അണികളുടെ സൈബര് അധിക്ഷേപം
കോലിയോട് ഇടഞ്ഞു, ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണം, ലോകകപ്പ് സമയത്തും ഇത് തന്നെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ജെസ്സിക്ക
ഹെഡിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും വിവാഹചിത്രങ്ങള്ക്ക് താഴെയും സൈബര് ആക്രമണം ശക്തമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും തമ്മില് നടന്ന മത്സരത്തിനിടയില് വിരാട് കോലിയുമായി ഇടഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് ഓസീസ് താരമായ ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണം. കമന്റുകളായും മെസേജുകളായും വലിയ ആക്രമണമാണ് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നതെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയായ ജെസിക്ക. 2023ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷവും ഇതേ അനുഭവമാണ് തനിക്കുണ്ടായതെന്ന് ജെസ്സിക്ക പറയുന്നു.
സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആര്സിബി പോരാട്ടത്തിനിടെ ആര്സിബി ബാറ്റിങ്ങിനിടെ വിരാട് കോഹ്ലിയും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി കളിച്ച ട്രാവിസ് ഹെഡും തമ്മില് മൈതാനത്ത് വെച്ച് വാഗ്വാദത്തിലേര്പ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതല് ആക്രമിച്ചുകളിക്കാന് ഹെഡ് കോലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് എന്നാല് നീ വന്ന് പന്തെറിയ് എന്ന് കോലി പരിഹസിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. മത്സരശേഷം ഹെഡിന് കോലി ഹസ്തദാനം നല്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഹെഡിനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരായ സൈബര് ആക്രമണം കടുത്തത്. തനിക്ക് മാത്രമല്ല തന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും നേരെയും സൈബര് ആക്രമണം നടക്കുന്നതായാണ് ജെസ്സിക്ക വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹെഡിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും വിവാഹചിത്രങ്ങള്ക്ക് താഴെയും സൈബര് ആക്രമണം ശക്തമാണ്.
'ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അതേ അവസ്ഥയുടെ ആവര്ത്തനമാണിത്. രാവിലെ ഉണര്ന്നപ്പോള് എന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള് അധിക്ഷേപങ്ങളാല് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങള് സുരക്ഷിതരാണ്, എന്നാല് അവര് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഇത് മാനസികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. സംഭവത്തോട് ജെസ്സിക്കയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ.
ഇതാദ്യമായല്ല ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ കുടുംബം ഇന്ത്യന് ആരാധകരുടെ സൈബര് ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനലിലും ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ കിരീടം നേടിയപ്പോള് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അവരുടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും നേരെ വരെ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള് വന്നിരുന്നു.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Lionel Messi: ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, ആശങ്കയായി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെ?
മേജര് സോക്കര് ലീഗില് ഇന്റര്മയാമിയുടെ മത്സരം പൂര്ത്തിയാക്കാതെ മെസ്സി മടങ്ങിയതാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 73മത്തെ മിനിറ്റില് ഫ്രീക്കിക്കിന് പിന്നാലെ താരം സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ തുടഞ്ഞരമ്പില് പരിക്കേറ്റെന്ന ആശങ്ക ഉയര്ന്നെങ്കിലും മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താരം മത്സരത്തില് നിന്നും പിന്മാറി.
David Warner : കപ്പെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടും, ടീമിന്റെ ലെജന്ഡ് ആയിട്ടും ഡേവിഡ് വാര്ണര് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റില്!
Suryakumar Yadav: സൂര്യ തെറിക്കും, ചേരുമോ ശ്രേയസും ഗംഭീറും? സൂര്യവൻശി എത്തിയാൽ തിലകിനും സാധ്യത
IPL 2026 Play Off: പഞ്ചാബിന്റെ വഴിയടച്ച് രാജസ്ഥാൻ; പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
IPL 2026 Play Off: നിർണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫിൽ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 30 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മുംബൈയ്ക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.