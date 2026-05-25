  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. I was not supposed to play today, not supposed to play another game says Riyan Parag
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (14:07 IST)

Riyan Parag : പൂർണ്ണഫിറ്റല്ല, എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ താനുണ്ടാകും, നയം വ്യക്തമാക്കി റിയാൻ പരാഗ്

മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് തന്റെ ഫിറ്റ്‌നസിനെ പറ്റി താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.

Riyan Parag
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 25 May 2026 (14:07 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (14:09 IST)
google-news
പ്ലേ ഓഫ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ 30 റണ്‍സിന് തകര്‍ത്ത്  ഐപിഎല്‍ പ്ലേ ഓഫ് സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്. എലിമിനേറ്ററില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ അടുത്ത മത്സരം. ഇതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകും എന്നതിനാല്‍ അടുത്ത മത്സരം രാജസ്ഥാന് ജീവന്മരണപോരാട്ടമാണ്.
 
എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ താന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഫിറ്റല്ലെന്നും എങ്കിലും ടീമിനായി കളിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് നായകനായ റിയാന്‍ പരാഗ്. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് തന്റെ ഫിറ്റ്‌നസിനെ പറ്റി താരം മനസ്സ് തുറന്നത്. താന്‍ പൂര്‍ണമായി ഫിറ്റാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പക്ഷേ നിര്‍ണായകമായ ഘട്ടമാണ്. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ എലിമിനേറ്ററില്‍ ഉറപ്പായും ടീമിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങും. റിയാന്‍ പരാഗ് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ തന്റെ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചറിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന്  പതിനാറാം ഓവറില്‍ പാണ്ഡ്യയെ പുറത്താക്കിയ പോലുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്നും അവസരങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളതെന്നും പരാഗ് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ 2 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ സ്പിന്നര്‍ യഷ് രാജ് പുഞ്ചയേയും താരം പ്രശംസിച്ചു. അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലും ടീം സമാന പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും താരം പങ്കുവെച്ചു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില്‍ 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽ

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽഒരു ഫിനിഷര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിച്ചത് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

Punjab Kings: പുലി പോലെ വന്ന് എലിയായി മടങ്ങിയ പഞ്ചാബ്; ഇത്തവണയും കപ്പില്ല !

Punjab Kings: പുലി പോലെ വന്ന് എലിയായി മടങ്ങിയ പഞ്ചാബ്; ഇത്തവണയും കപ്പില്ല !Punjab Kings: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച ടീം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സാണ്. കപ്പ് നേടുമെന്ന് എതിരാളികൾ പോലും ഉറപ്പിച്ചിടത്തു നിന്ന് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെയുള്ള പുറത്താകൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു അവിശ്വസനീയമാണ്. 14 കളികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ജയത്തോടെ 15 പോയിന്റ് നേടിയ പഞ്ചാബിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

Riyan Parag : പൂർണ്ണഫിറ്റല്ല, എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ താനുണ്ടാകും, നയം വ്യക്തമാക്കി റിയാൻ പരാഗ്

Riyan Parag : പൂർണ്ണഫിറ്റല്ല, എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ താനുണ്ടാകും, നയം വ്യക്തമാക്കി റിയാൻ പരാഗ്എലിമിനേറ്ററില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ അടുത്ത മത്സരം. ഇതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകും എന്നതിനാല്‍ അടുത്ത മത്സരം രാജസ്ഥാന് ജീവന്മരണപോരാട്ടമാണ്.

കോലിയോട് ഇടഞ്ഞു, ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം, ലോകകപ്പ് സമയത്തും ഇത് തന്നെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ജെസ്സിക്ക

കോലിയോട് ഇടഞ്ഞു, ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം, ലോകകപ്പ് സമയത്തും ഇത് തന്നെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ജെസ്സിക്കകമന്റുകളായും മെസേജുകളായും വലിയ ആക്രമണമാണ് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നതെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയായ ജെസിക്ക. 2023ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷവും ഇതേ അനുഭവമാണ് തനിക്കുണ്ടായതെന്ന് ജെസ്സിക്ക പറയുന്നു.

ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ

ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽആര്‍സിബി, എസ്ആര്‍ച്ച് ടീമുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചതോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന ദിനം വരെ നീണ്ട് നിന്നത്. മെയ് 26 മുതലാണ് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക.

Lionel Messi: ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, ആശങ്കയായി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെ?

Lionel Messi: ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, ആശങ്കയായി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെ?മേജര്‍ സോക്കര്‍ ലീഗില്‍ ഇന്റര്‍മയാമിയുടെ മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ മെസ്സി മടങ്ങിയതാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 73മത്തെ മിനിറ്റില്‍ ഫ്രീക്കിക്കിന് പിന്നാലെ താരം സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ തുടഞ്ഞരമ്പില്‍ പരിക്കേറ്റെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താരം മത്സരത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറി.