ഇനിയൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ സൗദി പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായത്തിനെത്തും, സംയുക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി

Saudi Pakistan Defence pact
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 21 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (13:23 IST)
ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ സൗദി അറേബ്യ പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കാനെത്തുമെന്ന് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയോ പാകിസ്ഥാനെതിരെയോ ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ സംയുക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. റിയാദ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാനും സൗദിയും തമ്മില്‍ പ്രതിരോധ കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഖ്വാജ ആസിഫിന്റെ പ്രതികരണം.


കൂട്ടായ പ്രതിരോധമെന്നത് നാറ്റോ കരാറിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 5ന് സമാനമാണ്. കൂട്ടായ്മയിലെ ഒരു അംഗത്തിനെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കരുതും. പ്രതിരോധമാണ് കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആക്രമണമല്ല. ഇനി പാകിസ്ഥാനെതിരെയോ സൗദിക്കെതിരെയോ ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ അതിനെ സംയുക്തമായി പ്രതികരിക്കും.ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധങ്ങള്‍ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിനും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും കരാറിലുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആണവായുധങ്ങള്‍ എന്ന പാക് പ്രഖ്യാപിത നിലപാടില്‍ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണ് കരാര്‍.


