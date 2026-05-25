അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Riyan Parag : പൂർണ്ണഫിറ്റല്ല, എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ താനുണ്ടാകും, നയം വ്യക്തമാക്കി റിയാൻ പരാഗ്
- ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ
- IPL 2026 Play Off: പഞ്ചാബിന്റെ വഴിയടച്ച് രാജസ്ഥാൻ; പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
- IPL 2026: രാജസ്ഥാനോ പഞ്ചാബോ? അതോ അത്ഭുതമാകുമോ കൊൽക്കത്ത?
- ജയിച്ചല്ലെ പറ്റു, സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി സർപഞ്ച്, ലഖ്നൗവിനെ തകർത്ത് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി പഞ്ചാബ്
Punjab Kings: പുലി പോലെ വന്ന് എലിയായി മടങ്ങിയ പഞ്ചാബ്; ഇത്തവണയും കപ്പില്ല !
ലീഗിലെ ആദ്യ ഏഴ് കളികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറ് ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പഞ്ചാബ്
Punjab Kings: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച ടീം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബ് കിങ്സാണ്. കപ്പ് നേടുമെന്ന് എതിരാളികൾ പോലും ഉറപ്പിച്ചിടത്തു നിന്ന് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെയുള്ള പുറത്താകൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു അവിശ്വസനീയമാണ്. 14 കളികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ജയത്തോടെ 15 പോയിന്റ് നേടിയ പഞ്ചാബിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.
ലീഗിലെ ആദ്യ ഏഴ് കളികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറ് ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. ഒരു കളി മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്റ് അടക്കം ആദ്യ ഏഴ് കളികളിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിനു ഉണ്ടായിരുന്നത് 13 പോയിന്റ്. ശേഷിക്കുന്ന ഏഴ് കളികളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ജയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. എന്നിട്ടും ആദ്യ നാലിൽ എത്താൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും കൂട്ടർക്കും സാധിച്ചില്ല.
അവസാന ഏഴ് കളികളിൽ ആറിലും പഞ്ചാബ് തോറ്റു. അതോടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചു. സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ ജയിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു. ആദ്യ ഏഴിൽ തോൽവി അറിയാത്ത പഞ്ചാബ് പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ആറ് കളികളിലാണ് തോറ്റത്. തോറ്റ ആറ് കളികളിൽ നാലിലും എതിർ ടീം ചേസ് ചെയ്തു ജയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഏഴിൽ ജയിച്ച ആറിലും പഞ്ചാബ് രണ്ടാമതാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തത്.
ആദ്യ കിരീടത്തിനായി പഞ്ചാബ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫൈനലിൽ തോറ്റതിന്റെ നിരാശ ഇത്തവണ തീർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആരാധകരും ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Punjab Kings: പുലി പോലെ വന്ന് എലിയായി മടങ്ങിയ പഞ്ചാബ്; ഇത്തവണയും കപ്പില്ല !
Punjab Kings: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച ടീം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബ് കിങ്സാണ്. കപ്പ് നേടുമെന്ന് എതിരാളികൾ പോലും ഉറപ്പിച്ചിടത്തു നിന്ന് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെയുള്ള പുറത്താകൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു അവിശ്വസനീയമാണ്. 14 കളികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ജയത്തോടെ 15 പോയിന്റ് നേടിയ പഞ്ചാബിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.
Riyan Parag : പൂർണ്ണഫിറ്റല്ല, എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ താനുണ്ടാകും, നയം വ്യക്തമാക്കി റിയാൻ പരാഗ്
കോലിയോട് ഇടഞ്ഞു, ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണം, ലോകകപ്പ് സമയത്തും ഇത് തന്നെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ജെസ്സിക്ക
ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫ് ലൈനപ്പായി: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മശാലയും ചണ്ഡീഗഢും വേദിയാകും, ആദ്യ മത്സരം ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ
Lionel Messi: ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, ആശങ്കയായി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെ?
മേജര് സോക്കര് ലീഗില് ഇന്റര്മയാമിയുടെ മത്സരം പൂര്ത്തിയാക്കാതെ മെസ്സി മടങ്ങിയതാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 73മത്തെ മിനിറ്റില് ഫ്രീക്കിക്കിന് പിന്നാലെ താരം സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ തുടഞ്ഞരമ്പില് പരിക്കേറ്റെന്ന ആശങ്ക ഉയര്ന്നെങ്കിലും മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താരം മത്സരത്തില് നിന്നും പിന്മാറി.