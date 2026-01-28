ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വാം അപ്പ്, വിശാഖപട്ടണത്ത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഇഷാൻ?

രേണുക വേണു|
വിശാഖപട്ടണം: ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം അങ്കത്തിന് വിശാഖപട്ടണം ഒരുങ്ങുമ്പോള് ലോകകപ്പ് ഒരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ പ്രധാന താരങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. പരമ്പര 3-0ത്തിന് സ്വന്തമാക്കിയതിനാല് തന്നെ ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനമല്ല. ഇതോടെ ലോകകപ്പിന് മുന്പായി ടീമിന്റെ ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് പരിശോധിക്കാനാകും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമ്പരയിലെ ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളും നിര്ണായകമാണ്.പരിശീലന സെഷനുകളില് ഏറെ സമയം ചിലവഴിച്ച സഞ്ജുവിനെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് കൈവിടില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഒരു പക്ഷേ ഓപ്പണിങ് റോളില് അഭിഷേക് ശര്മ്മയ്ക്ക് വിശ്രമം നല്കി ഇഷാന് കിഷന്-സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യത്തെ ഓപ്പണിങ്ങില് പരീക്ഷിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ജു ഫോമിലെത്തിയില്ലെങ്കില് ഓപ്പണറെന്ന നിലയില് ഇഷാന് ഇതിലൂടെ പരിശീലനം ലഭിക്കുമെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം പരിക്കില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായും മോചിതനായ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് അക്ഷര് പട്ടേല് വിശാഖപട്ടണത്ത് പ്ലെയിങ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. കുല്ദീപ് യാദവിന് വിശ്രമം നല്കി അക്ഷറിനെ ഉള്പ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. തുടര്ച്ചയായ മത്സരങ്ങള് കളിക്കുന്ന ഓള്റൗണ്ടര് ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ടീം വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും.അങ്ങനെയാണെങ്കില് ശിവം ദുബെ ആ റോള് പൂര്ണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കും. ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രധാനതാരങ്ങള്ക്ക് ടീം വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നത്. തിലക് വര്മയ്ക്ക് പകരമുള്ള ശ്രേയസ് അയ്യര്ക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില് പ്ലെയിങ് ഇലവനില് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് നിര (Predicted Playing XI):
സഞ്ജു സാംസണ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ഇഷാന് കിഷന് / അഭിഷേക് ശര്മ്മ, ശ്രേയസ് അയ്യര്, സൂര്യകുമാര് യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്), ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്ഷര് പട്ടേല്, രവി ബിഷ്ണോയ്, കുല്ദീപ് യാദവ് / വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, ഹര്ഷിത് റാണ.
വിശാഖപട്ടണത്തെ ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ഒരു റണ് വേട്ടയാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാത്രി 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം കാണാം.